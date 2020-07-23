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23.07.2020 12:48
Рубрика: Спорт

Баскетболист "Химок" Тимма сделал предложение Седоковой

Текст: Максим Домчев
Баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Баскетболист "Химок" Янис Тимма сделал предложение популярной певице Анне Седоковой.

Об этом рассказала Седокова на своей странице в Instagram. 37-летняя певица призналась, что ответила согласием на предложение руки и сердца.

Фото: instagram.com/ razin_andrei_lm
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"Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе "ДА". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной", - написала Седокова.

Об отношениях баскетболиста и певицы стало известно в прошлом году. Ранее Седокова была замужем за белорусским футболистом Валентином Белькевичем.

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Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной @janis.timma ❤️ #явсегдарядом

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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