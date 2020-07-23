Баскетболист "Химок" Тимма сделал предложение Седоковой

Баскетболист "Химок" Янис Тимма сделал предложение популярной певице Анне Седоковой.

Об этом рассказала Седокова на своей странице в Instagram. 37-летняя певица призналась, что ответила согласием на предложение руки и сердца.

"Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе "ДА". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной", - написала Седокова.

Об отношениях баскетболиста и певицы стало известно в прошлом году. Ранее Седокова была замужем за белорусским футболистом Валентином Белькевичем.