Бастрыкин: Нет сомнений относительно причастности Фургала к преступлениям

"Для следствия очевидно, что решения о совершении вменяемых преступлений принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов. Отмечу, что подобные преступления расследуются, как правило, достаточно долго, а расследованию предшествует серьезная оперативная, следственная, аналитическая работа", - сказал глава СКР.

"На данный момент, учитывая тайну следствия, я не буду раскрывать все подробности. Однако могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности. Это и результаты экспертиз, и показания свидетелей, и, конечно же, результаты оперативно-разыскной деятельности. И только потом приняли соответствующие процессуальные решения. У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом", - заявил Александр Бастрыкин.

При этом граждан, которые выразили недовольство, по словам Бастрыкина, отчасти можно понять. "Они выбирали руководителя субъекта, очевидно, доверяя этому человеку и выражая поддержку. Однако события, о которых идет речь в уголовном деле, никак не связаны с деятельностью Фургала на посту главы региона, а его достижения не освобождают от уголовной ответственности. Ему вменяется совершение особо тяжких преступлений против личности, совершенных много лет назад", - отметил председатель Следственного комитета РФ.

Напомним, в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в настоящее время расследуется уголовное дело об организации убийств предпринимателей и покушении на убийство еще одного бизнесмена.

Полностью интервью председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина читайте в номере "Российской газеты" от 24.07.2020.