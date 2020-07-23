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23.07.2020 14:00
Рубрика: Власть

Бастрыкин: В этом году раскрыто более 3 тысяч преступлений прошлых лет

Текст: Наталья Козлова, Иван Петров
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал о том, что в текущем году удалось раскрыть более 3,6 тысячи преступлений прошлых лет, что на 6 процентов больше аналогичного периода прошлого года. В их числе 399 убийств, 215 преступлений об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 263 преступления против половой свободы и неприкосновенности личности.
Фото: СК РФ Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

"При расследовании таких преступлений мы активно используем уникальные экспертные технологии. В их числе - ДНК-скрининг проверяемых лиц, информационно-аналитические исследования электронных баз данных автотранспорта и операторов сотовой связи", - сказал глава СКР.

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"В текущем году нами совместно с органами дознания с помощью экспертных исследований, в том числе по образцам ДНК, раскрыт ряд резонансных преступлений, включая серию изнасилований и убийств женщин в Московской области (совершенных жителем Каширы в период с 2010 по 2020 год), а также аналогичные преступления в Ростовской области, совершенные военнослужащим, самовольно покинувшим расположение части", - заявил Александр Бастрыкин.

Полностью интервью председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина читайте в номере "Российской газеты" от 24.07.2020.

Бастрыкин: Нет сомнений относительно причастности Фургала к преступлениям
Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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