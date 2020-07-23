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23.07.2020 17:36
Рубрика: Экономика

Более миллиона предпенсионеров воспользовались льготами в этом году

Текст: Елена Манукиян

За шесть месяцев 2020 года Пенсионный фонд подтвердил право 1,2 млн граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, сообщили в ведомстве. Все они обратились с заявлениями в ПФР, в том числе с помощью электронного сервиса портала Госуслуги или через МФЦ.

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Большинство граждан - 932 тысячи - воспользовались правом на бесплатное повышение квалификации. Как пояснили в ПФР, обучение проводится при содействии Центров занятости. Причем, в период занятий студентам-предпенсионерам выплачиваются стипендии, которую они получают и после - до тех пор, пока не будут трудоустроены.

Фото: iStock
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Еще 124 тысячи человека воспользовались правом на выходной с сохранением заработной платы для прохождения диспансеризации. ПФР заключил соглашения с 1,6 млн работодателей, которые обязались отпускать работников предпенсионного возраста на прохождение медосмотров и оплачивать эти дни. По закону такие граждане имеют право потратить на диспансеризацию два дня в году.

В Пенсионном фонде также напомнили, что на предпенсионеров распространяются специальные гарантии трудовой занятости. Например, введен запрет на их безосновательные увольнение или отказ им в приёме на работу. В отношении работодателей предусматривается административная и даже уголовная ответственность за увольнение работников по причине возраста.

Подтвердить статус предпенсионера и самостоятельно получить подтверждающие сведения о праве на льготы можно в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда, либо через личный кабинет на сайте ПФР. Таким способом справки с начала года получили порядка 197 тысяч человек, следует из сообщения Пенсионного фонда.

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