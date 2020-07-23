ЦБ сообщил о схеме вывода денег с депозитов граждан по телефону

Новости

Баскетболист "Химок" Тимма сделал предложение Седоковой 12:48
Лукашенко сформулировал ключевую задачу для органов власти 12:42
КДК РФС засчитал "Сочи" второе техническое поражение 12:39
Мишустин рассказал о своей борьбе с коронавирусом и поблагодарил врачей 12:36
Море спецэффектов: вышел новый трейлер "Вратаря Галактики" 12:35
В КЧР обнаружено тело утонувшего в канале сотрудника МЧС 12:33
В Карелии ужесточили ряд ограничений из-за COVID-19 12:31
Сбербанк сообщил об исчерпанном эффекте отложенного спроса в России 12:30
Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса 12:27
Вышел трейлер семейного фантастического фильма "Вратарь Галактики" 12:25
Мишустин: Экономика России сохраняет стабильность 12:23
Количество неоплаченных проездов по платным трассам сократилось в 30 раз 12:19
Гранат и еще четыре футболиста покинули "Рубин" 12:17
Петербургский концертный марафон ко Дню ВМФ покажут по ТВ и онлайн 12:17
Mitsubishi прекращает производство Pajero 12:14
Собянин рассказал о перспективах Московского НПЗ 12:12
Еще два сотрудника нижегородского ГУФСИН задержаны по уголовному делу 12:10
Ширвиндт объяснил, почему Добронравов ушел из Театра сатиры 12:09
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского 12:08
В Карелии девятилетняя девочка погибла в ДТП 12:08
На Урале суд отменил залог для директора "Титановой долины" 11:54
Мишустин рассказал о своем желании стать врачом 11:47
Найден способ "видеть" кожей 11:44
В Москве обокрали актрису из "Адвоката" Алису Рыжову 11:43
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
23.07.2020 12:23
Рубрика: Экономика

ЦБ сообщил о схеме вывода денег с депозитов граждан по телефону

Текст: Игорь Зубков
Банк России зафиксировал новую схему работы телефонных мошенников. Они сообщают потенциальным жертвам, что преступники получили доступ к данным об их вкладах и настаивают на срочном переводе денег на "безопасный" счет, на самом деле принадлежащий злоумышленникам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом рассказал замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычёв в ходе "Дальневосточного МедиаСаммита". С начала пандемии, по его словам, активность телефонных мошенников выросла в четыре раза.

Фото: iStock
Мошенники не смогут подменять чужие телефонные номера

В целом мошенники используют около 20 схем по выводу денег со счетов граждан. Несмотря на их возросшую активность, ущерб сопоставим с показателями прошлого года (с учетом роста безналичных транзакций). За полгода злоумышленники совершили 165 тыс. несанкционированных операций и смогли вывести 1,5 млрд руб., рассказал Сычев. Чаще всего жертвами становятся люди от 30 до 45 лет - активно работающие и хорошо зарабатывающие. Меньше внимания они стали уделять пожилым людям - для них это менее маржинальный сегмент. Средний чек хищения злоумышленников со счетов физлица - 10 тыс. руб.

Сычев отметил, что чаще всего мошенники эксплуатируют либо страхи людей потерять свои деньги, либо их стремление к быстрому и легкому обогащению и всегда настаивают на том, чтобы жертва действовала "здесь и сейчас", не давая ей опомниться и собрать информацию.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса
Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Названы спонсоры нелегальных онлайн-кинотеатров
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным