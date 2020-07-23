ЦБ сообщил о схеме вывода денег с депозитов граждан по телефону

Банк России зафиксировал новую схему работы телефонных мошенников. Они сообщают потенциальным жертвам, что преступники получили доступ к данным об их вкладах и настаивают на срочном переводе денег на "безопасный" счет, на самом деле принадлежащий злоумышленникам.

Об этом рассказал замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычёв в ходе "Дальневосточного МедиаСаммита". С начала пандемии, по его словам, активность телефонных мошенников выросла в четыре раза.

В целом мошенники используют около 20 схем по выводу денег со счетов граждан. Несмотря на их возросшую активность, ущерб сопоставим с показателями прошлого года (с учетом роста безналичных транзакций). За полгода злоумышленники совершили 165 тыс. несанкционированных операций и смогли вывести 1,5 млрд руб., рассказал Сычев. Чаще всего жертвами становятся люди от 30 до 45 лет - активно работающие и хорошо зарабатывающие. Меньше внимания они стали уделять пожилым людям - для них это менее маржинальный сегмент. Средний чек хищения злоумышленников со счетов физлица - 10 тыс. руб.

Сычев отметил, что чаще всего мошенники эксплуатируют либо страхи людей потерять свои деньги, либо их стремление к быстрому и легкому обогащению и всегда настаивают на том, чтобы жертва действовала "здесь и сейчас", не давая ей опомниться и собрать информацию.