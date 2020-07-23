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23.07.2020 19:08
Рубрика: Спорт

Чемпионат России по футболу стартует 8-9 августа

Текст: Максим Домчев
Следующий чемпионат России по футболу стартует 8-9 августа. Окончательная дата будет утверждена РФС.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов

Как сообщает официальный сайт РПЛ, решение о старте нового сезона 8-9 августа было принято на прошедшем в четверг заседании общего собрания клубов лиги.

Окончательная дата старта чемпионата будет утверждена на заседании исполкома Российского футбольного союза, который пройдет 24 июля.

Также сообщается, что матч за Суперкубок России запланирован на 7 августа на домашнем стадионе ЦСКА. В нем сыграют ставший чемпионом "Зенит", соперником которого станут либо "Химки", в случае победы в финале Кубка России, либо ставший по итогам минувшего сезона серебряным призером "Локомотив".

Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Кубок России Чемпионат России по футболу 2019/2020

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