Следующий чемпионат России по футболу стартует 8-9 августа. Окончательная дата будет утверждена РФС.

Как сообщает официальный сайт РПЛ, решение о старте нового сезона 8-9 августа было принято на прошедшем в четверг заседании общего собрания клубов лиги.

Окончательная дата старта чемпионата будет утверждена на заседании исполкома Российского футбольного союза, который пройдет 24 июля.

Также сообщается, что матч за Суперкубок России запланирован на 7 августа на домашнем стадионе ЦСКА. В нем сыграют ставший чемпионом "Зенит", соперником которого станут либо "Химки", в случае победы в финале Кубка России, либо ставший по итогам минувшего сезона серебряным призером "Локомотив".