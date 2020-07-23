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23.07.2020 22:16
Рубрика: Власть

Число выздоровевших от COVID превысило в Вооруженных силах 8 300 человек

Текст: Юрий Гаврилов

Количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте постоянно возрастает. И эта тенденцию сохранятся с начала мая.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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По данным Минобороны на 23 июля, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 74 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции за последние четыре месяца достигло в армии и на флоте 8 380 человек. Кроме того, более 26 630 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день тысяча сто семьдесят два военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, сейчас находятся на контроле у врачей. 897 пациентов лежат в военных госпиталях. Восемь изолированы по месту службы. Семнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. А 250 изолированы на дому. Эти цифры ежедневно меняются. Они подтверждают важную тенденцию: заболевание в армии постоянно идет на спад. Причем у абсолютного большинства инфицированных представителей Вооруженных сил заболевание коронавирусом проходит бессимптомно.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь оказана более чем 2 650 пациентам, почти полсотни из которых - гражданские. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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