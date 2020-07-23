Что изменится в жизни изобретателей, водителей и бизнесменов

До конца года на финансовом рынке может появиться новый сервис - система "Маркетплейс". Она позволит получить гражданам круглосуточно и не выходя из дома широкий спектр финансовых услуг. Например, через нее можно будет открыть вклад, купить страховку, приобрести "народные облигации". В перспективе через "Маркетплейс" можно будет брать кредиты и оформлять ипотеку.

Формально в системе "Маркетплейс" будет даже проще получить гарантированную государством страховку по вкладам до 1,4 млн рублей в случае краха банка. Деньги придут клиенту лопнувшего банка автоматически и ему не придется подавать в АСВ заявление о выплате возмещения. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Законы о регулировании "супермаркетов" финансовых продуктов публикует "Российская газета". Документы вступают в силу со дня опубликования. Сама система должна заработать в пилотном режиме осенью, и первое время через нее, скорее всего, можно будет только открывать вклады.

Главные плюсы для клиентов в системе "Маркетплейс" - отсутствие привязки к времени и месту, а также принцип "одного окна" для всех финансовых продуктов. Условно, житель Дальнего Востока сможет в любое удобное для себя время открыть через "Маркетплейс" вклад в московском банке или купить облигации, несмотря на то, что офиса нужной ему компании нет в радиусе ближайших нескольких тысяч километров.

Соответственно, не потребуется не только идти в отделение, но и даже скачивать приложение конкретного банка или брокера.

Сам "Маркетплейс" будет, по сути, экосистемой, агрегирующей все возможные площадки - финансовые "супермаркеты". Взаимодействие потребителей и поставщиков услуг будет происходить на финансовых платформах, которые будут проводить операции с соблюдением требований по информационной безопасности, отмечают в Банке России (инициатор проекта).

По закону все операторы должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Проверить, состоит ли оператор в таком реестре, можно будет на сайте регулятора. Идентифицировать же самих клиентов будут через портал госуслуг, также при первом оформлении финансового продукта клиента приедет идентифицировать курьер от оператора системы. Впоследствии, скорее всего, будет возможна и удаленная биометрическая идентификация.

Для работы на платформе клиенту необходимо зарегистрироваться на ней один раз, после чего он сможет беспрепятственно открывать вклады, приобретать иные финансовые продукты во всех подключенных к ней банках, страховых компаниях и так далее. Например, можно будет собрать в одну "корзину" на финансовой платформе несколько вкладов в разных банках и перевести деньги в один клик, отмечают в Банке России. При этом все расходы потребителя должны будут прописываться при совершении сделки. Информация о финансовой сделке в "Маркетплейсе" не должна содержать гарантии или обещания в будущем доходности вложений - в том числе даже если они основаны на реальных показателях в прошлом.

Формально в маркетплейсе будет даже проще получить гарантированную государством страховку по вкладам до 1,4 млн рублей в случае краха банка. В этом случае возмещение придет клиенту такого банка автоматически и ему не придется писать заявление.

Главные плюсы "Маркетплейса" для клиентов - отсутствие привязки к времени и месту, а также принцип "одного окна" для всех финансовых продуктов

"Развитие онлайн-сервисов - главный тренд финансовой отрасли, а маркетплейсы - это следующий уровень услуги, когда клиент через одно приложение получает доступ не к одному банку, а ко множеству. Регулирование меняет две вещи: оно создает доверенную среду и улучшает клиентский путь", - говорил первый зам­пред Банка России Сергей Швецов.