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Рубрика: Власть

Законы прямого содействия

Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)

Что изменится в жизни изобретателей, водителей и бизнесменов

Все банки в одной корзине

Текст: Роман Маркелов
До конца года на финансовом рынке может появиться новый сервис - система "Маркетплейс". Она позволит получить гражданам круглосуточно и не выходя из дома широкий спектр финансовых услуг. Например, через нее можно будет открыть вклад, купить страховку, приобрести "народные облигации". В перспективе через "Маркетплейс" можно будет брать кредиты и оформлять ипотеку.
Формально в системе "Маркетплейс" будет даже проще получить гарантированную государством страховку по вкладам до 1,4 млн рублей в случае краха банка. Деньги придут клиенту лопнувшего банка автоматически и ему не придется подавать в АСВ заявление о выплате возмещения. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Законы о регулировании "супермаркетов" финансовых продуктов публикует "Российская газета". Документы вступают в силу со дня опубликования. Сама система должна заработать в пилотном режиме осенью, и первое время через нее, скорее всего, можно будет только открывать вклады.

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Главные плюсы для клиентов в системе "Маркетплейс" - отсутствие привязки к времени и месту, а также принцип "одного окна" для всех финансовых продуктов. Условно, житель Дальнего Востока сможет в любое удобное для себя время открыть через "Маркетплейс" вклад в московском банке или купить облигации, несмотря на то, что офиса нужной ему компании нет в радиусе ближайших нескольких тысяч километров.

Соответственно, не потребуется не только идти в отделение, но и даже скачивать приложение конкретного банка или брокера.

Сам "Маркетплейс" будет, по сути, экосистемой, агрегирующей все возможные площадки - финансовые "супермаркеты". Взаимодействие потребителей и поставщиков услуг будет происходить на финансовых платформах, которые будут проводить операции с соблюдением требований по информационной безопасности, отмечают в Банке России (инициатор проекта).

По закону все операторы должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Проверить, состоит ли оператор в таком реестре, можно будет на сайте регулятора. Идентифицировать же самих клиентов будут через портал госуслуг, также при первом оформлении финансового продукта клиента приедет идентифицировать курьер от оператора системы. Впоследствии, скорее всего, будет возможна и удаленная биометрическая идентификация.

Фото: iStock
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Для работы на платформе клиенту необходимо зарегистрироваться на ней один раз, после чего он сможет беспрепятственно открывать вклады, приобретать иные финансовые продукты во всех подключенных к ней банках, страховых компаниях и так далее. Например, можно будет собрать в одну "корзину" на финансовой платформе несколько вкладов в разных банках и перевести деньги в один клик, отмечают в Банке России. При этом все расходы потребителя должны будут прописываться при совершении сделки. Информация о финансовой сделке в "Маркетплейсе" не должна содержать гарантии или обещания в будущем доходности вложений - в том числе даже если они основаны на реальных показателях в прошлом.

Формально в маркетплейсе будет даже проще получить гарантированную государством страховку по вкладам до 1,4 млн рублей в случае краха банка. В этом случае возмещение придет клиенту такого банка автоматически и ему не придется писать заявление.

Главные плюсы "Маркетплейса" для клиентов - отсутствие привязки к времени и месту, а также принцип "одного окна" для всех финансовых продуктов

"Развитие онлайн-сервисов - главный тренд финансовой отрасли, а маркетплейсы - это следующий уровень услуги, когда клиент через одно приложение получает доступ не к одному банку, а ко множеству. Регулирование меняет две вещи: оно создает доверенную среду и улучшает клиентский путь", - говорил первый зам­пред Банка России Сергей Швецов.

Изобретатели получат виртуальные патенты

Текст: Алексей Дуэль
Подаваемые в Роспатент заявки можно будет сопровождать трехмерными моделями товарных знаков и других объектов патентного права в электронной форме. Таким же виртуальным будет и выдаваемый патент. Впрочем, возможность получить бумажный документ все равно останется. Закон об этом публикует "Российская газета".
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Изменения в Гражданский кодекс позволят заявителям представлять трехмерные модели по таким объектам интеллектуальной собственности, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки в составе заявок на их регистрацию, пояснил "РГ" руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. Возможность получать охранные документы в электронной форме касается всех объектов интеллектуальной собственности, регистрируемых Роспатентом, кроме секретных изобретений, отметил он. Принятие закона прежде всего выгодно инжиниринговым центрам, корпорациям, высокотехнологичным производствам и стартапам, полагает глава Роспатента, для которых инструментом создания конструкторских разработок являются различные системы трехмерного моделирования, так называемые CAD-системы. Естественное представление информации в таких системах - трехмерное изображение моделей.

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"За счет использования знакомой среды разработки для такой категории заявителей принятие закона будет способствовать повышению удобства при составлении заявок на объекты интеллектуальной собственности, снижению ошибок в том числе при конвертации трехмерного изображения в двухмерный чертеж, - добавил Ивлиев. - Изменения будут способствовать сокращению сроков проводимой экспертизы. 3D-модели позволят оптимизировать экспертизу (сократить трудозатраты и сроки) за счет наглядного представления заявленного решения".

3D-модели объектов будут использоваться при толковании формулы изобретений и полезных моделей, что повысит эффективность защиты исключительного права правообладателей. Права изобретателей будут полностью защищены.

"На практике принадлежность права определялась не по наличию бумажного патента, а по официальному реестру, но все же это исключает определенные расходы времени и средств и для заявителя, и для Роспатента", - объясняет старший научный сотрудник научно-учебной лаборатории по информационному праву факультета права НИУ ВШЭ Виталий Калятин.

Большегрузы взвесят автоматом

Текст: Евгений Гайва
Проверять вес грузового транспорта на дорогах будут с помощью автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. Закон об этом публикует "Российская газета".
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Он предполагает создание сети пунктов автоматического измерения веса грузовиков. В состав таких комплексов входят специальные технические средства, имеющие функции фото- и видеозаписи. Вес будет измеряться автоматически при въезде автомобиля на платформу. Важно, что информировать водителей о выявленном превышении допустимых параметров будут с помощью табло, установленных на трассе по пути следования автомобиля.

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Полномочия минтранса в регулировании порядка весогабаритного контроля расширяются, а подведомственный министерству Ространснадзор наделяется полномочиями по выдаче специальных разрешений на проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов.

Вернуть НДС с покупок в России будет проще

Текст: Светлана Ментюкова
Вернуть НДС, уплаченный в России, иностранцы смогут по электронному чеку. Закон об этом публикует "Российская газета".

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года и предусматривает организацию электронного документооборота между всеми участниками системы tax free.

Фото: EPA
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Номер электронного чека tax free будет сообщаться покупателю, а сам чек - автоматически передаваться в систему Федеральной таможенной службы (ФТС). При выезде из страны иностранцу нужно предъявить таможне товар и сообщить номер чека. Таможенники проставят отметку, что товар убыл из России.

Благодаря проекту tax free иностранные туристы, приезжающие в Россию, стали чаще и больше покупать. "За 2018-2019 годы реализации пилотного проекта сумма покупок иностранными туристами составила около 21 млрд рублей, туристам возмещено около 2 млрд рублей, - рассказал "Российской газете" статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. - За первые четыре месяца 2020 года сумма покупок иностранными туристами приблизилась к отметке 5,5 млрд рублей, туристам возмещено около 580 млн рублей".

По данным минпромторга, в число покупателей, воспользовавшихся за это время системой tax free, вошли граждане 203 иностранных государств, в основном Китая (64%), США (2,2%), Украины (2,8%), Израиля и Вьетнама (по 2%), Катара (1,6%). Средняя сумма чека tax free составляет около 120 тысяч рублей.

580 миллионов рублей возмещено иностранным туристам по системе tax free за январь - апрель этого года. За 2018-2019 годы сумма возмещения составила около 2 млрд рублей при общем объеме покупок примерно в 21 млрд рублей

Вернуть НДС с товаров могут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Для получения компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее десяти тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек.

На данный момент система tax free действует в шестнадцати российских регионах.

Они клянутся

Текст: Михаил Фалалеев
Росгвардейцам утвердили слова присяги. Полный текст публикует "Российская газета". Этот документ - поправка в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Он был принят Государственной Думой 7 июля, одобрен Советом Федераций 15 июля и подписан Президентом России 20 июля. Текст присяги, в общем-то, не особо отличается от всех остальных подобных текстов. В нем есть обещания служить России и ее народу, защищать государство.

Но самое главное - присяга начинается с клятвы соблюдать и защищать конституционные права граждан. Наверное, для тех сотрудников и военнослужащих, которые обеспечивают не только и не столько защиту страны от внешней агрессии, а противостоят уголовной преступности и терроризму, это очень важно.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Ведь не секрет, что во время массовых мероприятий, которые не всегда заканчиваются мирно, звучат взаимные обвинения в нарушении прав человека и законности.

Есть и обвинения в превышении служебных полномочий, которые влекут служебные разбирательства. Бывает, что такие внутренние расследования оказываются далеко не в пользу сотрудников и даже выливаются в уголовные дела.

Поэтому, чтобы сразу расставить по местам приоритеты, законодатели и руководство страны решили четко обозначить, что должна защищать Росгвардия - права сограждан.

В документе есть один очень показательный пункт. Присягу должен принять каждый, кто впервые вступает в ряды национальной гвардии России. То есть неважно, где ты служил до этого и какую клятву давал. Росгвардейская присяга не отменяет прежние обязательства гражданина, сотрудника и военнослужащего России. Но при этом налагает новые обязанности.

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Кстати, в советское время была всего одна присяга на всех - общевоинская. Более того, даже уставы для всех силовиков были одни - общевоинские. Да, были и корпоративные "торжественные обещания" - клятва Гиппократа, кодексы чести судей и представителей других важных государственных профессий. Такие обязательства были у партийных работников, комсомольцев и даже пионеров.

Но только нарушение общевоинской присяги, утвержденной правительством, влекло за собой уголовную ответственность, а не просто общественное или корпоративное порицание. С присягой Росгвардии, утвержденной главой государства, все будет иначе. И защита конституционных прав граждан, прописанная в первых строках, не должна стать пустым звуком.

Смягчаются строгости валютного контроля

Текст: Ирина Алпатова
Штрафы для экспортеров за невозврат валютной выручки уменьшились в несколько раз. Закон об этом публикует "Российская газета".
Новый закон снижает штраф за невозврат выручки с 75-100% от незачислений до 3-10% по договорам в рублях и до 5-30% по договорам в валюте. Фото: Bswei / iStock

Если раньше штрафы составляли до 75-100% от незачислений валютной выручки, то новый документ снижает его размер до 3-10% по договорам в рублях и до 5-30% по договорам в валюте.

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Проблема, связанная с жесткими санкциями за нарушения требований валютного контроля, существует на протяжении многих лет. "Действующее требование об обязательном получении валютной выручки на свои счета в российском банке точно в срок, указанный в контракте, ставит экспортера в зависимость от контрагента, - пояснила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. - Это вопрос конкурентоспособности наших компаний по сравнению с находящимися в юрисдикциях с более мягким валютным законодательством".

Отменяется административная ответственность за несвоевременное предоставление отчетности по валютным операциям уполномоченным банкам, если задержка составляет менее 90 дней.

Полностью от ответственности освобождаются экспортеры, суммы контрактов которых ниже 200 тысяч рублей, а также при возврате выручки в течение 45 дней после поступления денег на зарубежный счет экспортера.

Упрощено исправление кассовых ошибок

Текст: Екатерина Петрова
Бизнесу станет проще исправлять ошибки, допущенные при работе с контрольно-кассовой техникой (ККТ).
Фото: iStock

Организации и индивидуальные предприниматели, которые не использовали ККТ или применяли кассы с нарушениями, смогут избежать административной ответственности. С 31 июля для этого необходимо направить в ФНС кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции). Будет считаться, что ошибка исправлена и административного наказания не последует. Закон об этом публикует "РГ".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Так же необходимо поступить при нарушении порядка, сроков и условий перерегистрации ККТ. Кроме чека коррекции сообщение о нарушении при работе с кассами бизнес может направить налоговикам в письменном виде. Избежать административной ответственности получится, если соблюдается ряд условий. Так, на момент подачи заявления о неприменении ККТ у контролеров не должно быть сведений или документов, которые подтверждают совершение таких нарушений. Еще одно условие: представленных сведений и документов должно быть достаточно, чтобы установить события в рамках административного правонарушения.

Суды реже будут рассматривать дела в особом порядке

Текст: Владислав Куликов
Поправки в УПК сократили применение процедуры особого порядка рассмотрения уголовных дел. Если человек обвиняется в умышленных тяжких преступлениях, его дело будет рассматриваться по обычной процедуре.
Ключевое условия для применения особого порядка - согласие человека с обвинением. Если он не против решить дело быстро, наказание смягчат. Фото: Niserin / iStock

Особый порядок - это сокращенная до минимума судебная процедура. Считается, что вина человека полностью доказана и долго разбираться нет смысла: обвиняемому просто выносят приговор.

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Изначально особый порядок судебного разбирательства вводился, чтобы сэкономить время в делах, не представляющих повышенной общественной опасности. Когда все ясно и человек сам не возражает против обвинений, зачем затягивать процесс ненужными формальностями. Ключевое условие для такого порядка - добровольность. Если обвиняемый возражает, настаивает на своей невиновности, суд обязан рассмотреть дело по обычной процедуре и изучить все досконально. За согласие на ускоренную процедуру человек получает смягчение в наказании.

В прошлом году суды рассмотрели в особом порядке 55 процентов уголовных дел в отношении 450 тысяч человек. Причем в особом порядке можно не только наказать: 16 процентов уголовных дел, рассмотренных в ускоренном режиме, были прекращены судом. Это значит, что обвинения были незначительными.

Но нередко суды выносят приговоры по упрощенной процедуре даже в делах по тяжким преступлениям. Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заметил, что дела о преступлениях, отнесенных к категории тяжких, нередко затрагивают интересы значительного числа потерпевших. "Обеспечить максимальные процессуальные гарантии справедливого правосудия по таким делам представляется возможным при рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства в условиях действия принципа непосредственности и устности исследования доказательств в судебном заседании", - сказал Павел Крашенинников.

Нередко суды выносят приговоры по упрощенной процедуре даже в делах по тяжким преступлениям

Принятый закон ограничил применение судами особого порядка только уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести, то есть умышленные деяния с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы, а также всеми неосторожными деяниями.

Ограничен вес передач для осужденных

Текст: Владислав Куликов
В Уголовно-исполнительный кодекс внесено несколько поправок. В частности, ограничивается вес посылок и передач для осужденных. Теперь осужденный сможет получить не больше двадцати килограммов в одни руки за раз.
Фото: iStock

"РГ" публикует три закона, вносящих поправки в Уголовно-исполнительный кодекс. Во втором законе прописано, что если из тюрьмы освобождается человек, больной социально опасными заболеваниями (например туберкулезом), ФСИН проинформирует об этом местные власти.

В третьем законе объясняется, как засчитывать в общий срок наказания осужденному к принудительным работам время, проведенное в СИЗО. Принудительные работы отбываются в исправительных центрах.

Если человек в период суда или следствия сидел в следственном изоляторе, день в камере ему засчитают за два дня в исправительном центре.

Любопытно, что если осужденный будет направлен из исправительного центра в какую-то короткую командировку - он же все-таки работает, всякое может потребоваться, - срок прерываться не будет.

Что касается посылок и передач для осужденных, то по старым правилам максимальный вес одной посылки или бандероли для осужденных определялся почтовыми правилами.

Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости
ФСИН возобновила прием посылок и передач заключенным

В законе было сказано, что вес одной передачи не должен превышать установленный вес одной посылки.

Однако несколько лет назад "Почта России" утвердила правила, предусматривающие отправление крупногабаритных посылок - до 50 килограммов. Соответственно, формально на такую тяжесть могли ориентироваться и родственники заключенных, отправляющие посылки или готовящие передачи.

Передачи, в отличие от посылок, родные и близкие лично доставляют в колонии. При этом в правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных минюстом, осталось старое ограничение - 20 кг.

Вес посылки, которую родные передают заключенному, не должен превышать 20 килограммов

Но закон, в данном случае Уголовно-исполнительный кодекс, выше ведомственной инструкции. Поэтому на местах стали возникать споры: родственники осужденных приносили передачи в два-три пуда, а их не принимали как слишком тяжелые. Сейчас коллизия устранена.

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