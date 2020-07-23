Что ждет российский книжный рынок после пандемии

Рынок печатной книги в России начнет оживать грядущей осенью, однако постепенное возвращение к докризисным объемам продаж произойдет не ранее следующего года, следует из наиболее оптимистичных оценок самих книжников. Роспечать полагает, что при удачном раскладе к концу этого года число книжных магазинов в России не сократится, но избежать роста цен вряд ли удастся. В целом издатели признают, что год выдастся тяжелым и многое зависит от господдержки, так как чем больше субсидия от государства, тем выше шансы остаться на плаву и дать скидку покупателю.

Последние шесть лет российский книжный рынок сокращается в натуральном выражении (в числе выпущенных экземпляров), но растет в денежном (за счет повышения цен). Этот год начался относительно неплохо и мог бы так и завершиться, если бы не пандемия коронавируса. Тотальное закрытие розничных магазинов привело к падению выручки в отрасли минимум на 40%, а местами - на 90%, показал опрос, проведенный в июне среди участников рынка Российским книжным союзом (РКС), Ассоциацией книгоиздателей России и Ассоциацией книгораспространителей независимых государств совместно с журналами "Книжная индустрия" и "Университетская книга". Падение могло быть и более серьезным: положение немного спас тот факт, что второй квартал для книжного рынка считается "мертвым" временем с точки зрения высокой выручки. Кроме того, книжники активно ушли в онлайн.

Пока что книжные магазины заполнены старыми тиражами, а поток посетителей сокращен примерно вдвое. Что-то начнет меняться только осенью

"Тиражи выпускаемых изданий год от года снижались и до пандемии. Это общемировая тенденция, и пандемия, очевидно, ее усилила", - подтвердил в беседе с "Российской газетой" глава Роспечати Михаил Сеславинский. - Многие издатели во время самоизоляции не сидели сложа руки. Работа продолжалась, но в удаленном режиме. Поэтому после снятия режима ограничений они стали усиленно наверстывать то, что им не удалось выпустить в весенний период. Так что мы не теряем оптимизма и надеемся, что к концу года издательства постараются реализовать ранее намеченные планы и порадовать нас своими новинками".

Летом прошлого года в России работало 5,1 тысячи традиционных книжных магазинов, около 30% - небольшие точки с годовым оборотом менее 15 млн рублей, оценивала Роспечать. Пока что книжные магазины заполнены старыми тиражами, а поток посетителей сокращен примерно вдвое. Это оставляет всех в цепочке производства и распространения (несколько сотен тысяч человек) в подвешенном состоянии, так как через магазины (за исключением онлайн-платформ) распространяется до 70% книг, а следовательно, это основная выручка и издателей, и распространителей, и полиграфистов. Например, за прошлый год доход издателей составил около 22 млрд рублей при общем объеме рынка чуть более 60 млрд. При этом в отрасли действует ряд налоговых льгот, высока доля субсидируемой продукции, поэтому прямой бюджетный эффект печатного книгоиздания в 2013-2019 годах и так был отрицательным.

Скорее всего, вторая половина года не позволит избежать потерь: и Роспечать, и участники книжного рынка оценивают сокращение выручки минимум в 15 млрд рублей, или около 25%, из них 5 млрд рублей уже пришлись на крупную розничную сеть "Читай-город - Буквоед". После пандемии трудности испытывают магазины сети "Республика". Около половины книжных магазинов планировали урезать зарплаты, каждый десятый - сократить персонал. В целом потери книжных магазинов составили 60-70%, для малого и среднего бизнеса - 20%, оценивал директор по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин. Новинок в магазинах не было около трех месяцев.

Чтобы поддержать рынок из-за обвала выручки, правительство выделяет субсидии малому и среднему бизнесу, а также крупным игрокам, признанным системообразующими, однако до сих пор у многих с получением поддержки есть проблемы. Наиболее остро они стоят у региональных магазинов, которые не вошли ни в один из списков поддерживаемых, говорил президент РКС Сергей Степашин. Проблемы были и у полиграфистов, но в апреле некоторые типографии все же включили в перечень системообразующих и теперь они могут претендовать на субсидии.

"Другие книжные магазины, в том числе региональные, постепенно возвращаются к привычной жизни, - говорит Михаил Сеславинский. - Правда, книжники жалуются, что пока в них не очень много покупателей, но мы очень рассчитываем, что к началу нового издательского сезона они вернутся. Надеюсь, что к концу года совокупное число книжных магазинов в стране не уменьшится". Сергей Степашин, наоборот, считает, что число точек продаж уменьшится на 20%, а рост цен на книги может составить от 10% до 30%, сообщал "Интерфакс".

Драйверами продаж на российском рынке в последние годы остаются детская, учебная и художественная литература, поэтому на них же, скорее всего, будет сделана ставка грядущей осенью. Именно в это время года книжный рынок оживает, готовясь обеспечивать необходимым учащихся и представить несколько траншей печатных новинок в свете крупных столичных ярмарок (Московская международная книжная ярмарка, Non/fiction). Летом же, например, сетевые магазины делают ставку на распродажи и акции типа "3 книги по цене 2", прогрессивную скидку при покупке большого числа экземпляров и прочее, а независимая розница активнее использует возможности онлайн-продаж и следует за интересами постоянных клиентов. При этом всем книгораспространителям серьезную конкуренцию составляет сегмент FMCG. Речь о магазинах повседневных товаров с небольшим книжным отделом, которые не закрывались в апреле-июне. В прошлом году книги там стоили дешевле, чем в специализированных магазинах, в среднем на 35%.

Серьезный конкурент традиционных книжных магазинов - супермаркеты, которые закрывались в апреле-июне и где средняя цена книги ниже на треть

Для рядового читателя новости книжного рынка означают, что небольшого роста цен к концу года не избежать, о чем недавно заявил замглавы Роспечати Владимир Григорьев. Это связано с неминуемым падением тиражей, которое автоматически влечет подорожание производства одного экземпляра. Однако если речь идет не о новинках, то, вероятно, сейчас наиболее удачное время для пополнения личной библиотеки: как показала практика, откладывание покупки в долгий ящик не играет на руку ни книжному рынку, ни читателям.