Депутаты завершили работу над законопроектом о вейпах и никотиновых пэках

Комитет Госдумы по охране здоровья согласовал пакет поправок к законопроекту, который должен ввести порядок торговли системами нагрева табака, вейпами, никотиновыми смесями и т.д.

В течение нескольких недель в Госдуме был согласован текст законопроекта, в котором были учтены не все высказанные замечания администрации президента и отзывы научных и экспертных организаций. Законопроект было предложено рассмотреть на ближайшем заседании Совета Госдумы, а затем вынести его на второе и третье чтения.

Новая редакция примечательна введением низких ограничений на содержание никотина в жидкостях для вейпов, а также полным запретом обращения на территории РФ никпэков - бестабачных порционных смесей с фармацевтическим никотином.

"Финальный текст вышел несбалансированным, - комментирует завлабораторией развития налоговой системы РАНХиГС при президенте РФ Наталья Корниенко. - Законопроект не учитывает целый ряд положительных для государства и общества аспектов, тем самым отражая неконструктивный подход и вступая в противоречие с законодательством Евразийского экономического союза".

По словам эксперта, единственным позитивным результатом можно признать распространение "антитабачных" ограничений на нагреваемый табак и вейпы. Эту задачу текст законопроекта мог успешно решить еще более полугода назад. Все последующие месяцы документ обрастал новыми ограничениями и запретами, наиболее спорным из которых можно назвать, например, запрет никпэков.

Наталья Корниенко добавляет, что уже был опыт возникновения нелегального потока сигарет из Беларуси, и никпэки его повторят. Россия не избежит волны контрабанды, так как в Беларуси никпэки легальны, а границ между нашими странами нет. Качество контрафактнойпродукции государство проконтролировать не сможет, что ставит под угрозу здоровье граждан.

"Мы уже имеем ежегодный рост сегмента контрафактных сигарет из Беларуси. С никпэками будет то же самое. Малый бизнес, связанный с производством и импортом пэков, сменит прописку с московской на минскую и продолжит работу. Дополнительную прибыль из этого извлечет бюджет соседней страны и перевозчики, специализирующиеся на контрафакте", - считает Наталья Корниенкко.

"Запрет никпэков в отрасли ожидали и поэтому крупные производители, работающие по официальным каналам продаж, либо не выходили на рынок, либо уже ушли с него, - говорит Евгения Гнучих, замдиректора по науке и инновациям Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий. - Для недобросовестного бизнеса это не помеха, так как среди производителей пэков есть сверхмалые предприятия, часто они работают даже без образования юрлица".

Организовать производство никпэков просто. С другой стороны, кустарно изготовленные смеси нестабильны по содержанию никотина и могут представлять опасность для потребителей.

"Продажи контрафакта и нелегальной продукции в интернете, в соцсетях и мессенджерах как были, так и есть. Разве закон помешает работать подпольному бизнесу, если есть спрос? Вопрос риторический", - говорит Евгения Гнучих.

По ее мнению, запрет никотиновых пэков не соответствует международной практике снижения массовых негативных последствий употребления табака.

В США традиционные некурительные изделия получили специальный правовой статус. Государство призывает граждан отказаться от табачного дыма даже в том случае, если потребители не могут побороть никотиновую зависимость.

"Последствия от использования контрафактных и нелегальных сигарет предсказуемы, но о никпэках такого сказать нельзя. Из-за недоброкачественных пэков осенью-зимой 2019 года по стране прокатилась серия отравлений несовершеннолетних. Законодательный запрет пэков не только не защитит от риска повторения трагических случаев, но даже повысит такой риск", - заключает Наталья Корниенко.

По ее мнению, запрет пэков навряд ли решит проблемы наличия на прилавках и в онлайн-продаже никотиносодержащих изделий, привлекательных для несовершеннолетних.

"Производителей пэков обвиняли в маркетинге, ориентированном на детей: это были фруктовые вкусовые добавки, привлекательная упаковка, продвижение в соцсетях. Однако все это, во-первых, в равной степени свойственно и вейп-индустрии - есть как ответственные, так и маргинальные производители. Во-вторых, есть возможность отрегулировать все аспекты состава и маркетинга такой продукции, не запрещая категорию для совершеннолетних потребителей табака, среди которых никотиновые пэки были востребованы в первую очередь", - говорит Наталья Корниенко.

"Я убежден, что в отношении никпэков все же нужно было принимать несколько другое решение, - говорит депутат Госдумы Сергей Катасонов, первый зампред Комитета по бюджету и налогам. - Со стороны может показаться, что несогласие с полным запретом - это чересчур либеральная позиция в ситуации, когда от употребления такой продукции действительно страдали люди. Однако именно полный запрет увеличивает риски нанесения вреда здоровью, поскольку в данной нише будет очень много контрафакта, причем крайне низкого качества. Трудно представить себе, что предприниматели из соседних стран, где никпэки легальны, удержатся от соблазна продавать свой товар и на российском рынке. Это первая проблема, с которой мы столкнемся в очень скором времени.

Вторая связана со снижением числа курильщиков. Меры воздействия на них, такие, как ограничение мест, в которых разрешено курить, повышение стоимости сигарет, устрашающие картинки на упаковках, - все это, безусловно эффективно, однако потенциал принятых ранее решений уже почти исчерпан. В России снизилось число курильщиков, и сейчас, на мой взгляд, перед государством стоит задача переключения оставшихся потребителей сигарет на альтернативы, которые могли бы представлять меньшую опасность. Это не уникальный путь, так развивается сфера потребления никотина во многих развитых государствах. Почему мы идем наперекор тренду и полностью запрещаем, например, никпэки - совершенно непонятно".