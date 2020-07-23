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23.07.2020 10:07
Рубрика: Общество

Для ракеты "Ангара" будет создан водородный двигатель

Текст: Наталия Ячменникова
"Роскосмос" принял решение о создании водородного двигателя для ракеты "Ангара", что позволит разработать носитель повышенной грузоподъемности, а в перспективе - ракету с многоразовыми ступенями. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ранее сообщалось, что такой двигатель разработан на уровне чертежей - он получил название РД-0150. Благодаря водородным двигателям "Ангара" должна поднимать на низкую околоземную орбиту 37 тонн полезного груза. А уже на базе "Ангары-А5В" планируется к разработке ракета с многоразовыми ступенями "Ангара-А5МВ".

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О перспективах в области водородных технологий рассказал в интервью "РГ" в апреле прошлого года гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов:

- Это одно из наиболее перспективных направлений. Мы уже создали целую линейку двигателей, работающих на компонентах кислород-водород. В частности, есть двигатель, который создавался для разгонного блока "Ангара-А5" - РД0146. Сегодня он прошел полный цикл испытаний. И мы надеемся, что в ближайшее время в проекте, который предполагает запуск РН "Ангара-А5" с космодрома "Восточный", это решение будет применено. Кроме того, ведем работы по созданию более мощного двигателя, работающего на паре кислород-водород, который, надеемся, найдет применение в ракетоносителе сверхтяжелого класса.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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