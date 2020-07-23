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23.07.2020 19:20
Рубрика: Общество

Балл не подкачал

Опубликованы результаты ЕГЭ по русскому и математике
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)
Результаты ЕГЭ-2020 по русскому языку и математике показали: большинство выпускников справились с госэкзаменом, пандемия не снизила их уровень подготовки.

- ЕГЭ по русскому языку сдают все выпускники, которые собираются поступать в вузы. В 2020 году результаты тех, кто сдавал этот предмет, выросли, - рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Средний тестовый балл составил 71,6. Против 69,5, которые были на ЕГЭ по русскому в прошлом году. Число высокобалльников (ребят, набравших 81-100) возросло. И почти 4 тысячи человек получили 100 баллов. "Двоечников", наоборот, стало меньше. Таких - всего 1,14% от всех сдающих.

Результаты ЕГЭ по русскому языку основных дней уже полностью подсчитаны. В 2020 году этот предмет сдавали почти 614 тысяч человек. По профильной математике тоже есть данные, но пока предварительные. Сдавали математику примерно 362 тысячи участников.

По информации Рособрнадзора, баллы ЕГЭ по математике изменились по сравнению с прошлым годом, но совсем незначительно. Средний тестовый балл в 2020 году составил 54,2 (в прошлом году - 56,5). Высокобалльных работ - 6,6% от всех сдающих.

Средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2020 году не ухудшился, а, наоборот, вырос

Напомним, основной период ЕГЭ почти завершился. По географии и литературе средние баллы ЕГЭ известны - они тоже выросли. По информатике - остались практически идентичны прошлому году. Теперь ребята ждут своих результатов по истории, физике, обществознанию, химии, биологии и иностранным языкам. Те выпускники, которые не смогли прийти на экзамен из-за болезни или по другой уважительной причине, смогут сделать это в резервные дни - 24 и 25 июля. И есть еще 4 дополнительных дня ЕГЭ в августе.

Мнение

Иван Ященко, руководитель федеральной группы разработчиков заданий ЕГЭ по математике, научный руководитель Московского центра педагогического мастерства:

- Мы прогнозируем, что в этом году, как и в прошлом, стобалльников на ЕГЭ будет достаточно много. Их число может немного снизиться, но совсем незначительно. Причины? Аттестаты всем выпускникам школ были выданы без ЕГЭ, заранее. И ребята, которые стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, просто на экзамен не пошли.

Фото: iStock
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А ведь именно они традиционно были претендентами на 100 баллов по разным предметам: математике, физике, информатике, химии и т.д. На бюджетные места в вузе они поступают вне конкурса, поэтому ЕГЭ этим "потенциальным стобалльникам" в 2020 году просто оказался не нужен. Сейчас в соцсетях бурно обсуждается, что на ЕГЭ попадаются задания, отличные от демоверсии. Подчеркну, что демоверсия - это лишь пример, один из вариантов. А полный список того, что проверяется в задании, приведен в спецификации к ЕГЭ. Она публикуется на сайте Федерального института педагогических измерений еще в начале учебного года. Все педагоги о ней знают. Поясню.

В демоверсии ЕГЭ в конкретном задании может быть приведен один или два примера математического уравнения. А в школьной программе таких уравнений много. И ребята, и, к сожалению, даже некоторые репетиторы, порой ориентируются лишь на демоверсию... Но в заданиях высокого уровня сложности выпускник должен продемонстрировать умение применять знания в нестандартной, в незнакомой ему ситуации. Смысл в том, что это задание должно быть более-менее новым. При этом, конечно, полностью отвечающим школьной программе по предмету.

Общество Образование ЕГЭ в России

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