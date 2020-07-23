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23.07.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Эксперты подсчитали, что выгадали офисные работники при переходе на фриланс

Текст: Алексей Дуэль
Переход на фриланс после работы в офисе позволил увеличить свой доход лишь 28% работников, выбравших вольные хлеба вместо гарантированного оклада. Такие данные показало исследование рекрутингового сервиса Headhunter, проведенного специально для "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фриланс - это, по сути, самозанятость, когда человек работает сам на себя. Обычно такой путь выбирают дизайнеры, авторы разного рода текстов, маркетологи, специалисты по сетевому продвижению, программисты и репетиторы. Однако во фриланс могут уйти и представители менее творческих профессий - электрики, водопроводчики, парикмахеры, портные и другие специалисты с "золотыми руками". Многие работники, устав от службы в коллективе, выбирают для себя такую форму занятости.

"О фрилансе грезят многие, ведь, казалось бы, столько плюсов: экономия времени на дорогу (так считают 74% опрошенных граждан), удобный график работы (74%), работа без привязки к определенному городу или стране (67%), - отмечает руководитель Службы исследований Headhunter Мария Игнатова. - Наиболее значимые минусы, которые не каждый сможет принять: нет гарантий в процессе работы (63%), самостоятельный поиск заказчиков (63%), ограниченный карьерный и профессиональный рост (35%)".

Фото: iStock
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Что примечательно: больше половины обитателей офисов (56%), ставших фрилансерами, раньше имели опыт подобной работы.

Однако смена типа занятости для большинства обернулась сокращением дохода. Увеличить свои заработки смогли лишь 28% новоявленных фрилансеров. Причем успешными мужчины становились чаще, чем женщины (31% и 24% соответственно). Наиболее благоприятным для фриланса регионом оказалась Подмосковье - в 46% случаев денег в кармане стало больше. В целом по стране у 44% отказавшихся от стабильной работы в пользу самостоятельных заработков доход упал больше, чем вдвое.

"Основное отличие фриланса от офиса - график, - добавляет Мария Игнатова. - Часы работы каждый составляет себе сам, но есть и те, кто продолжает соблюдать рабочее время с 9:00 до 18:00. Бывает и такое, что приходится работать 24/7 без выходных и праздников. При таком режиме работы далеко не последнее место занимает планирование распорядка дня".

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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