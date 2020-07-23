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23.07.2020 11:02
Рубрика: Спорт

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Накануне поединка между бойцами ММА Александром Емельяненко и Магомеда Исмаилова прошла церемония взвешивания и дуэль взглядов.

Фото: AP
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Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 мюля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей. "Режим повышенной готовности" в Краснодарском крае продлится до 3 августа и проведение массовых мероприятий со зрителями из-за пандемии коронавируса пока невозможно.

Накануне поединка бойцы прошли процедуру взвешивания. Емельяненко показал вес 117,1 кг, Исмаилов - 94,6 кг. Таким образом, превосходство в весе Емельяненко над соперником составило 22,5 кг.

Также бойцы провели дуэль взглядов и обменялись шутками.

38-летний Александр Емельяненко имеет в своем активе 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. Выступавший в среднем весе 34-летний Исмаилов одержал 13 побед, потерпел три поражения и один бой завершился вничью.

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