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23.07.2020 15:33
Рубрика: Власть

Гарантии самозанятым пропишут в законодательстве

Текст: Татьяна Замахина
В "Единой России" готовится закон о статусе самозанятых граждан - в том числе, об их правах и гарантиях для данной категории. Об этом журналистам сообщил первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Сейчас статус самозанятых определяется через налоговое законодательство, отметил парламентарий.

- Мы считаем, что было бы правильным разработать законодательство о статусе самозанятых с перечислением прав, возможностей, гарантий, которые существуют для данной категории, - заявил он. Исаев добавил, что необходимо развести понятия самозанятых и работников, в том числе дистанционных в целях недопущения злоупотреблений.

Дело в том, что некоторые работодатели переводят своих сотрудников в категорию самозанятых, чтобы платить меньше налогов, пояснил замглавы фракции.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Необходимость прописать статус самозанятых он объяснил также тем, что те из них, кто потерял в силу обстоятельств доход, не могут встать на учет в службу занятости и претендовать на пособия - до тех пор, пока не откажутся от профессиональной деятельности. Это же касается и индивидуальных предпринимателей.

"Возникает вопрос - а зачем это требование? - отметил Исаев. - Мы считаем, что в данном случае должны быть внесены изменения, люди, потерявшие доход, должны получить право искать работу при помощи службы занятости и получать социальную помощь".

Кроме того, в течение ближайших недель будут подготовлены поправки в трудовое законодательство, касающиеся дистанционной работы (законопроект на эту тему уже прошел первое чтение). Сегодня, по его словам, состоится первое заседание рабочей группы по подготовке изменений.

Речь, по словам парламентария, об упрощенном порядке перевода на удаленную работу в чрезвычайных ситуациях, о вопросах охраны труда, расторжения трудового договора по инициативе работодателей, фиксации рабочего времени при удаленной работе.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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