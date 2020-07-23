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23.07.2020 12:59
Рубрика: В мире

Генассамблея ООН впервые может пройти в видеоформате

Текст: Юрий Когалов

Генеральная ассамблея ООН, которая традиционно проходит в сентябре в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, в этом году может радикально изменить свой формат. Вместо того, чтобы лично прибыть на Генассамблею, лидеры стран и министры смогут прислать записи своих выступлений. Вживую в зале будут присутствовать только постоянные представители стран.

Идею провести неделю высокого уровня в необычном формате еще несколько месяцев назад высказали генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш и председатель ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде. В связи с пандемией коронавируса встреча почти 200 лидеров стран и правительств и министров просто не представляется возможной. Тем более, что Нью-Йорк стал одним из крупнейших очагов заболевания в США, которые и так занимают первое место в мире по числу инфицированных (почти 4 миллиона человек). И вот сейчас предложение об изменении формата официально получило одобрение 193 государств-членов ООН.

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Согласно решению ГА ООН, "каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить предварительно записанное заявление главы государства, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра". Постпреды также могут зачитать тексты вступлений лидеров своих стран. Стоит отметить, что ООН не запрещает президентам и министрам лично прибыть на Генассамблею, однако в организации считают проведение в этом году встречи в видеоформате более целесообразным. Записи выступлений можно прислать как для основной сессии, так и для различных мероприятий, которые пройдут на полях Генассамблеи, а также для саммита по биоразнообразию, совещания высокого уровня, посвященного двадцать пятой годовщине Четвертой всемирной конференции по положению женщин, заседания высокого уровня в честь Международного дня полной ликвидации ядерного оружия, которые пройдут в конце сентября - начале октября.

Стоит отметить, что выборы председателя 75-й сессии ассамблеи и пяти непостоянных членов Совета Безопасности в прошлом месяцев уже прошли в необычном формате. Представители стран в маске и по одному заходили в зал, где проходило голосование, а затем покидали штаб-квартиру ООН. Председателем в итоге стал турецкий дипломат Волкан Бозкыр.

Кстати, на этой неделе штаб-квартира ООН в Нью-Йорке перешла к первому этапу открытия. В здании разрешено работать большему числу сотрудников (до 400 вместо 250-300, как было ранее). Всем, кто посещают ООН, предписывается носить маски во время передвижения по зданию, их можно снимать только на своем рабочем месте. Повсюду установлены диспенсеры с антибактериальным средством для рук, а также предупреждения о необходимости соблюдать дистанцию. Дипломаты пока продолжают работать удаленно.

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