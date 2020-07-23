Госдума может до конца года отменить комиссии на оплату услуг ЖКХ

Планируется до конца года принять закон об освобождении от банковской комиссии оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщил глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей, принят Госдумой в первом чтении 14 апреля. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В первоначальной редакции законопроекта планировалось отменить комиссии по ЖКХ для всех категорий граждан. Однако эксперты отметили, что банки вместо отмены комиссии переложат оплату своих услуг на ресурсоснабжающие и управляющие организации.

Для урегулирования спорных моментов были организованы консультации с банковским сообществом. По словам Сергея Неверова, они на финишной черте, так что во фракции рассчитывают на принятие документа в осеннюю сессию. Уже прошли совещания с Центробанком РФ и кредитными организациями. Также идет дискуссия с ресурсоснабжающими организациями о том, как сделать так, "чтобы люди не несли эту нагрузку, добросовестно оплачивая услуги".