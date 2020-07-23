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23.07.2020 15:17
Рубрика: Экономика

Госдума может до конца года отменить комиссии на оплату услуг ЖКХ

Текст: Татьяна Замахина

Планируется до конца года принять закон об освобождении от банковской комиссии оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщил глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Фото: iStock
Получить деньги на оплату услуг ЖКХ станет проще и быстрее

Законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей, принят Госдумой в первом чтении 14 апреля. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В первоначальной редакции законопроекта планировалось отменить комиссии по ЖКХ для всех категорий граждан. Однако эксперты отметили, что банки вместо отмены комиссии переложат оплату своих услуг на ресурсоснабжающие и управляющие организации.

Для урегулирования спорных моментов были организованы консультации с банковским сообществом. По словам Сергея Неверова, они на финишной черте, так что во фракции рассчитывают на принятие документа в осеннюю сессию. Уже прошли совещания с Центробанком РФ и кредитными организациями. Также идет дискуссия с ресурсоснабжающими организациями о том, как сделать так, "чтобы люди не несли эту нагрузку, добросовестно оплачивая услуги".

Экономика ЖКХ Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Регулирование тарифов в ЖКХ

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