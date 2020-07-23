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23.07.2020 12:17
Рубрика: Спорт

Гранат и еще четыре футболиста покинули "Рубин"

Текст: Максим Домчев

Футбольный клуб "Рубин" объявил о том, что пять футболистов покидают команду.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Как сообщает официальный сайт клуба, после завершения сезона "Рубин" покинут защитники Владимир Гранат, Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков.

При этом все игроки, за исключением Граната, находились в казанском клубе на правах аренды. Права на Маркова принадлежат московскому "Динамо", Плиева и Пояркова - "Ростову", а Сантос вернулся в португальскую "Брагу".

Что касается Граната, то он выступал за казанцев с 2017 года, проведя 46 матчей. Ранее он играл за "Динамо", "Спартак" и "Ростов". Также в его активе 13 матчей за сборную России.

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