Гранат и еще четыре футболиста покинули "Рубин"

Футбольный клуб "Рубин" объявил о том, что пять футболистов покидают команду.

Как сообщает официальный сайт клуба, после завершения сезона "Рубин" покинут защитники Владимир Гранат, Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков.

При этом все игроки, за исключением Граната, находились в казанском клубе на правах аренды. Права на Маркова принадлежат московскому "Динамо", Плиева и Пояркова - "Ростову", а Сантос вернулся в португальскую "Брагу".

Что касается Граната, то он выступал за казанцев с 2017 года, проведя 46 матчей. Ранее он играл за "Динамо", "Спартак" и "Ростов". Также в его активе 13 матчей за сборную России.