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23.07.2020 12:52
Рубрика: Власть

Гражданское оружие будут отслеживать виртуально

Текст: Михаил Фалалеев

Свыше 540 миллионов рублей затратит Росгвардия на приобретение к концу 2020 года IT-платформы для отслеживания гражданского оружия. По данным "Коммерсантъ", на сайте госзакупок указано, что разработкой платформы занимается НИИ "Восход".

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
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Смысл разработки - уход от бумажного оборота при выдаче разрешительных документов на приобретение оружия и, разумеется, более действенный контроль - от завода-производителя до магазина и покупателя. Утверждается, что желающий приобрести охотничий, травматический или спортивный ствол сможет подать заявку в электронном виде и вместо вороха бумаг получит пластиковую карту и мобильные приложения - iOS и Android.

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах рассказали, что мгновенной цифровизации всех баз данных, конечно, не произойдет.

Полученную по заказу Росгвардии платформу сначала испытают в некоторых регионах. Затем начнется постепенное внедрение. Главное, чтобы не произошло, во-первых, случайного уничтожения информации и во-вторых, утечки в посторонние руки. Все-таки, речь идет о более шести с половиной миллионов стволов.

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