Новости

Утверждено обвинение по делу бывшего вице-президента "Роснефти" о растрате 21:57
В галерее "Ковчег" открылась выставка "Искусство как область свободы" 21:51
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица 21:43
Диспетчерам дали реальные сроки по делу о крушении Falcon с главой Total 21:31
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета до МКС 21:30
Киев требует подписания "нормандской четверкой" соглашения о прекращении огня 21:25
В Подмосковье с 31 июля разрешили проведение досуговых мероприятий 21:23
ВОЗ указала на опасность ночных клубов 20:59
Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО снизилась на 7% 20:59
Роскосмос: Сверхлегкая ракета будет создана в России к 2024 году 20:49
В Сети пройдет премьера фильма о витебских авангардистах Шагале и Малевиче 20:36
В Волгограде суд вынес приговор 60-летнему педофилу-рецидивисту 20:34
В шоколаде найдены полезные для сердца вещества 20:05
Ученые доказали, что морской окунь не накапливает вредный пластик 19:58
В центре Калининграда обезвредили противопехотную мину 19:36
Мэр Краснодара рассказал о формате школьных линеек 1 сентября 19:19
РФ ждет от Киева разъяснений по противоречащему "Минску" постановлению Рады 18:56
Кадыров объяснил происхождение его фото с двумя пулеметами 18:52
Мэр Портленда пострадал от слезоточивого газа на демонстрации 18:44
Porsche и Volkswagen отзывают автомобили в России 18:40
Захарова: США не предоставляют РФ список заключенных россиян 18:35
Блогер разобрал самый дорогой УАЗ "Патриот". Качество удивило 18:20
Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора 18:16
Северный флот покажет в День ВМФ всплытие подлодки и высадку морпехов 17:58
В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
23.07.2020 21:30
Рубрика: Общество

Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета до МКС

Текст: Наталия Ячменникова

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-15" долетел до МКС за 3 часа 19 минут. Это новый рекорд по времени полета до космической станции.

25 апреля другой грузовик - "Прогресс МС-14" - долетел до МКС за 3 часа 20 минут. "Есть касание! Весь полет занял 3 часа 20 минут. Это лучший результат за все время пилотируемых полетов", - написал тогда на своей странице в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Фото: РИА Новости
"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовал с Байконура

"Прогресс МС-15" стартовал с космодрома Байконур в 17:26:22 мск . Он, как и предшественник, также полетел к МКС сверхбыстрым экспрессом, лишь дважды обогнув Землю. Вообще это уже пятый полет грузового "Прогресса" по такой сверхбыстрой двухвитковой схеме. Прежде использовалась либо стандартная двухсуточная, предусматривающая 34 витка вокруг Земли, либо укороченная четырехвитковая, полет по которой занимает примерно шесть часов.

На борту "Прогресса МС-15" находятся 2,6 тонны грузов, в том числе более 600 кг топлива для дозаправки и 420 кг воды, а также баллоны с кислородом и другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме. Так что обитателям "звездной коммуналки" придется изрядно попотеть, разгружая корабль.

Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.

Общество Космос

Главное сегодня

Ростуризм предложил упростить правила субсидирования туроператоров
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Диспетчерам дали реальные сроки по делу о крушении Falcon с главой Total
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета до МКС
Полиция Полтавы: Захвативший полицейского мужчина освободил заложника
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году