Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета до МКС

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-15" долетел до МКС за 3 часа 19 минут. Это новый рекорд по времени полета до космической станции.

25 апреля другой грузовик - "Прогресс МС-14" - долетел до МКС за 3 часа 20 минут. "Есть касание! Весь полет занял 3 часа 20 минут. Это лучший результат за все время пилотируемых полетов", - написал тогда на своей странице в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Прогресс МС-15" стартовал с космодрома Байконур в 17:26:22 мск . Он, как и предшественник, также полетел к МКС сверхбыстрым экспрессом, лишь дважды обогнув Землю. Вообще это уже пятый полет грузового "Прогресса" по такой сверхбыстрой двухвитковой схеме. Прежде использовалась либо стандартная двухсуточная, предусматривающая 34 витка вокруг Земли, либо укороченная четырехвитковая, полет по которой занимает примерно шесть часов.

На борту "Прогресса МС-15" находятся 2,6 тонны грузов, в том числе более 600 кг топлива для дозаправки и 420 кг воды, а также баллоны с кислородом и другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме. Так что обитателям "звездной коммуналки" придется изрядно попотеть, разгружая корабль.

Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.