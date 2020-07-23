Грузовой корабль "Прогресс МС-15" запустят к МКС с Байконура

23 июля на 17:26:22 мск с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15".

Грузовик будет лететь к МКС по так называемой сверхбыстрой схеме - всего 3 часа 21 минуту. Он совершит лишь два витка вокруг Земли. Стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента станции состоится в 20:47:52 мск. ± 3 мин.

"Прогресс МС-15" доставит на МКС топливо и газы общей массой 600 кг, а также 1 520 кг различного оборудования: ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы "Родник".