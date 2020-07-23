HBO продлил сериал "Перри Мейсон" на второй сезон

Стриминговый сервис HBO принял решение продлить сериал "Перри Мейсон", сообщает TVLine.

Проект, изначально задуманный как мини-сериал из восьми эпизодов, принес его создателям оглушительный успех, ввиду чего они решили не останавливаться на достигнутом и снять ещё второй сезон. Драма с Мэттью Ризом в главной роли ("Братья и сестры", "Американцы") стала самой популярной премьерой HBO за последние два года, а пилотную серию посмотрели 8 миллионов зрителей.

"Перри Мейсон", перезагрузка драмы CBS 1957 года, рассказывает историю Перри Мейсона, низкооплачиваемого частного детектива, живущего от зарплаты до зарплаты и переживающего по поводу распавшегося брака.

Сериал основан на произведении Эрла Стэнли Гарднера, а исполнительными продюсерами являются Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзан. Примечательно, что о создании сериала было известно ещё в 2011 году, а главную роль изначально примерял на себя сам Дауни-младший.

"Работа с невероятно талантливой командой, стоящей за созданием "Перри Мейсона" была захватывающим путешествием", - заявила Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO Programming, - "Зрители наслаждались тем, что каждую неделю переносились в Лос-Анджелес 1930-х годов, и мы с большой радостью приветствуем возвращение шоу со вторым сезоном".

В сериале снимаются Мэттью Риз, Джульетта Райлэнс, Крис Мел, Ши Уигэм, Татьяна Маслани и Джон Литгоу.

Премьера сериала состоялась 22 июня этого года. Заключительная серия первого сезона выйдет 9 августа.