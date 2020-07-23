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23.07.2020 01:42
Рубрика: Общество

Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле

Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля. Как рассказали в Московском планетарии, недавно открытая комета подойдет к нашей планете на 103,52 миллиона километров.

Фото: pixabay.com
Открыта новая яркая комета

"Разглядеть NEOWISE можно с наступлением ночи. Ярких звезд на пути кометы нет, поэтому ее придется искать по положению относительно Капеллы (самой яркой звезды в Возничем) и ковша Большой Медведицы", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Главная помеха в наблюдении - сумеречное небо. Поэтому чем севернее проводить наблюдения, тем они сложнее из-за более светлых ночей. Астрономы отмечают, что блеск хвостатой звезды начал слабеть. Комета C/2020 F3 была открыта 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. Ранее с борта МКС ее сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер

Общество Космос

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