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23.07.2020 22:53
Рубрика: Спорт

"Ювентус" упустил шанс стать чемпионом в матче с "Удинезе"

Текст: Максим Домчев

"Ювентус" уступил на выезде "Удинезе" со счетом 1:2 в матче чемпионата Италии.

Фото: Reuters
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Туринцы в случае победы могли гарантировать себе чемпионский титул и в девятый раз подряд стать победителями Серии А.

В первом тайме шла равная борьба. Хозяева оказали достойное сопротивление, но в концовке 45-минутки все же пропустили гол. Маттейс Де Лигт пробил из-за пределов штрафной, и голкипер хозяев не смог спасти команду.

Пропущенный гол не сломил "Удинезе". После перерыва Илия Несторовски счет сравнял, а в компенсированное время Секо Фофана принес хозяевам поля победу.

"Ювентус" лидирует в таблице чемпионата Италии, набрав 80 очков, опережая на шесть баллов "Аталанту" и на семь - "Интер". В чемпионате Италии осталось провести три тура.

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