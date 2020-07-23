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23.07.2020 10:23
Рубрика: Культура

Южнокорейская группа BTS установила рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

Текст: Мария Шепталова
Фото: AP Photo/Chris Pizzello Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Южнокорейская поп-группа BTS продолжает устанавливать новые рекорды. Суперпопулярный бойзбэнд собрал 756 тысяч зрителей на свой онлайн-концерт. Это достижение было признано мировым рекордом и попало в Книгу рекордов Гиннесса.

"Онлайн-выступление, состоявшееся 14 июня, смотрели 756 тысяч зрителей из более чем 100 стран", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Фото: Reuters
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Эксперты уже подсчитали, если бы этот концерт состоялся в реальности, то для размещения всех поклонников харизматичной семерки понадобилось бы 15 стадионов. Особой пикантности новости добавляет то, что все зрители купили себе "билет", и концерт BTS стал самым масштабным платным выступлением музыкальной группы за всю историю интернета.

На 2020 год у BTS был запланирован гастрольный тур, но пандемия коронавируса спутала все карты, и мировое турне пришлось отменить. Но отказываться от выступлений южнокорейские исполнители не стали, а стали организовывать концерты в режиме онлайн и продавать на них билеты.

Группе BTS не привыкать устанавливать новые мировые рекорды. В свое время они стали первой южнокорейской группой, забравшейся на самый верх главных музыкальных чартов США. В интернете же им практически нет равных. В частности, один из их видеоклипов, размещенных на YouTube, всего за 24 часа собрал 45 млн просмотров, став мировым рекордсменом сервиса.

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