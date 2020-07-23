Южнокорейская группа BTS установила рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

Южнокорейская поп-группа BTS продолжает устанавливать новые рекорды. Суперпопулярный бойзбэнд собрал 756 тысяч зрителей на свой онлайн-концерт. Это достижение было признано мировым рекордом и попало в Книгу рекордов Гиннесса.

"Онлайн-выступление, состоявшееся 14 июня, смотрели 756 тысяч зрителей из более чем 100 стран", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Эксперты уже подсчитали, если бы этот концерт состоялся в реальности, то для размещения всех поклонников харизматичной семерки понадобилось бы 15 стадионов. Особой пикантности новости добавляет то, что все зрители купили себе "билет", и концерт BTS стал самым масштабным платным выступлением музыкальной группы за всю историю интернета.

На 2020 год у BTS был запланирован гастрольный тур, но пандемия коронавируса спутала все карты, и мировое турне пришлось отменить. Но отказываться от выступлений южнокорейские исполнители не стали, а стали организовывать концерты в режиме онлайн и продавать на них билеты.

Группе BTS не привыкать устанавливать новые мировые рекорды. В свое время они стали первой южнокорейской группой, забравшейся на самый верх главных музыкальных чартов США. В интернете же им практически нет равных. В частности, один из их видеоклипов, размещенных на YouTube, всего за 24 часа собрал 45 млн просмотров, став мировым рекордсменом сервиса.