Израильский вирусолог рассказал о пандемии COVID-19

Корреспондент "РГ" побеседовал с известным израильским вирусологом доктором Реувеном Куприяновым, который много лет работал военным врачом и исследователем в медико-биологических лабораториях различных научных центров.

Мир не раз сталкивался с эпидемиями, которые уносили миллионы жизней (на гравюре - похороны жертв чумы в 13 веке). Фото: wikipedia.org

Вирусы остаются загадкой природы?

Реувен Куприянов: Цивилизация не раз сталкивалась с эпидемиями и пандемиями, которые уносили миллионы жизней. Вымирали не только от чумы, холеры, оспы, кори и дизентерии. "Испанка", свирепствовавшая в мире в 1918-1920 годах, вероятно, поставила рекорд по смертности: умерли более 50 млн человек. Но "испанка" - несомненный грипп, вызванный, бактериофагом. А вот природа вируса COVID-19, вызывающего респираторный синдром, похожий на грипп, не ясна.

Вирусы оживают, только попадая в живую клетку. Иначе говоря, они - органические молекулы, всегда готовые проявить себя, например, в бактерии. Чтобы познать вирусы, необходимо проникнуть в глубинные жизненные процессы. Ближе всех к пониманию природы вируса подошел американец Пол Берг, лауреат Нобелевской премии по химии в 1980 году. Его важнейшим достижением была разработка метода синтеза новой рекомбинантной, то есть гибридной молекулы ДНК из фрагментов молекул ДНК двух разных видов.

Эти исследования Берга в середине 60-х годов прошлого века вызвали протесты многих ученых, встревоженных опасностью злоупотреблений техникой синтеза новых, не встречающихся в естественных условиях, вирусов. И соответственно непредсказуемостью реакции на них человеческого организма. Берг переключился на опыты с опухолеродным обезьяньим вирусом S-40. В 1974 году он поддержал предложение объявить мораторий на исследования, которые могли бы стать платформой синтеза новых вирусов. Показательно, что именно Пол Берг возглавил Международную конференцию ученых, призванных дать всестороннюю этическую оценку рекомбинантным экспериментам.

Но позже научная общественность осознала преувеличенность опасений, и Берг продолжил исследования?

Реувен Куприянов: Все-таки в несколько ином аспекте. Он синтезировал интерферон - защитный белок, вырабатываемый клетками в организме млекопитающих и птиц в ответ на заражение их вирусами, провел важные исследования гормонов роста. Пандемия коронавируса вполне сравнима с аварией на Чернобыльской атомной станции. Внимание к подобным энергетическим агрегатам усилилось во всем мире, но полного их демонтажа никто не требует.

Пандемия COVID-19 завершится с появлением вакцины?

Реувен Куприянов: Знаете, чума в средние века и "испанка" в начале 20-х годов завершились довольно неожиданно. Можно сказать сами по себе, ибо о применении в то время высокоэффективных лекарств и вакцин говорить не приходится. Вирусы постоянно мутируют. Такова их природа. По-видимому, их мутации проходят "нейтральные" фазы, когда они становятся безопасными. Коронавирус - это семейство вирусов, включающее два подсемейства. На сегодняшний день выявлено 40 видов коронавирусов, включая CОVID-19. И все они будут бесконечно мутировать. Их эпидемиологическая опасность обязательно приостановится.

В этой связи следует обратить особое внимание на труды гениального русского ученого, замечательного поэта и художника Александра Чижевского, который в первой половине прошлого века основал новое научное направление в биофизике - гелиобиологию, исследующую влияние активности Солнца на земные организмы. Важно отметить, что именно он доказал связь эпидемий с периодической деятельностью Солнца. Чижевский установил связь между общей смертностью населения и 11-летним циклом солнечной активности. Фактически речь идет о выявлении ученым динамики живой и неживой природы в ее космическом измерении. Вирусы, как пограничные объекты, то есть живые только после попадания в клетку, согласно Чижевскому, "пульсируют" по солнечному времени космических часов.

Национальный информационно-аналитический центр по борьбе с коронавирусом при разведуправлении ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) опубликовал отчет, в котором предупреждает о накатывающейся второй волне болезни.

Реувен Куприянов: Проблемой подъема, достижения, так называемого, "плато" и уменьшения количества заболевших занимаются специалисты по математическому моделированию. Сегодня из каждых четырех новых вирусов три - зоотонические, то есть они передаются человеку от животных. Иногда всего лишь один инфицированный Homo Sapiens может спровоцировать цепную реакцию и привести к эпидемии.

Как врач вирусолог должен заметить, что при инфекционных заболеваниях наблюдается нередко бурный рост заболевших. Это и определяет понятия эпидемии и пандемии. Что же касается резкого падения количества заболевших, то подобное практически невозможно. Точнее, оно могло бы иметь место только при одном условии: та или иная страна при эпидемии, а при пандемии все страны, сумели бы быстро настроить все санитарные службы на оптимальный режим работы. Одновременно почти 100 процентов населения стало бы соблюдать все гигиенические нормы. И даже в этом случае всплески в отдельных государствах, городах, районах полностью избежать нельзя.

Приведу пример с хорошо знакомой мне эпидемией лихорадки Эболы. Начавшаяся в апреле 2014 года почти одновременно в Демократической республике Конго (ДРК), Гвинее, Либерии, Сенегале, Сьерра-Леоне, Мали, она докатилась до США, Великобритании, Испании и Италии. В 2014 - 2015 годы жертвами стали более 11 тысяч человек. Лихорадка вернулась в ДРК в мае 2017-го: за три месяца умерло четыре человека. Но вирус оказался весьма коварным. И в мае 2018-го он возвратился опять же в ДРК, убив более двух тысяч человек.

Выявлено 40 видов коронавирусов, и все они будут мутировать. Их эпидопасность обязательно приостановится

Меня поразило спорадическое увеличение смертности: в 2014-2015 гг. - 41%, в 2017г. - 50%, в 2018 г. - 66%. Вне всякого сомнения, вирус мутировал и приспосабливался противостоять тем симтоматическим препаратам, которыми лечили эту лихорадку. Но ведь болезнь "замкнулась" только в одной стране. По-видимому, в этой стране население меньше внимания уделяло гигиеническим нормам. Всплески вирусных инфекций в любом случае подавляются медико-санитарными мероприятиями. Тем более что сегодня созданы мощные маски с использованием наночастиц оксида цинка.

Неожиданный вопрос: у вас ведь сибирские гены? Верно?

Реувен Куприянов: Да, мой дед и бабушка по отцовской линии - уроженцы Иркутской области. В конце позапрошлого века они, русские крестьяне, принадлежавшие к общине субботников, иначе говоря, иудействующих, переехали на Святую землю. А по материнской линии - все "сабры", то есть уроженцы Израиля. Хотя не исключены кавказские и иранские корни. Соответственно, мое здоровье - сибирско-кавказско-ближневосточное. Но коронавирусу об этих фактах знать не обязательно.