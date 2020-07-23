Канадский суд признал недействительным соглашение с США о предоставлении убежища

Федеральный суд Канады в среду постановил, что соглашение о предоставлении убежища, заключенное Оттавой и Вашингтоном, является недействительным, поскольку Соединенные Штаты регулярно нарушают права человека беженцев. Пресс-секретарь канадского министерства общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций заявила BBC News, что они "знают о решении федерального суда и в настоящее время пересматривают его".

Соглашение о безопасной третьей стране (STCA), действующее с 2004 года, требует, чтобы заявители-беженцы запрашивали защиту в первой безопасной стране, в которую они попали. Однако в среду федеральный судья объявил сделку неконституционной из-за того, что США заключают в тюрьму мигрантов, приехавших в эту страну из Канады. С 2017 года, когда президент Дональд Трамп вступил в должность, обещая пресечь нелегальную миграцию, около 58 тысяч человек перешли в Канаду из США с тем, чтобы подать заявления о предоставления им статуса беженцев. Канадские власти обрабатывали их заявки до пандемии коронавируса, однако в марте официальная Оттава заявила, что мигранты будут возвращены в Соединенные Штаты.

Судья федерального суда Энн Мари Макдональд постановила, что соглашение является нарушением 7-го раздела "Хартии прав Канады", которая запрещает правительству вмешиваться в право граждан на жизнь, свободу и безопасность. Свое решение она обосновала наличием большого количества доказательств того, что просители убежища в Канаде возвращаются в США канадскими должностными лицами, где "они немедленно и автоматически попадают в тюрьму по решению американских властей".

Как отмечают эксперты, решение суда означает крупную победу для канадских иммиграционных активистов. Он защищают беженцев, которых задержали на американо-канадской границе и отправили в тюрьму. Общественники неоднократно оспаривали соглашение, утверждая, что США не могут считаться "безопасной страной" для лиц, ищущих убежища. Граница между США и Канадой протяженностью в 8891 километр является самой длинной границей между двумя странами в мире.

Недира Джемал Мустефа, одна из таких беженцев, вынужденных отправиться обратно в США, заявила суду, что ее пребывание в одиночном заключении в Америке было "ужасающим, изолированным и психологически травмирующим опытом". "Мы слишком хорошо знакомы с обращением, которое США применяют к лицам, ищущим убежища", - заявила агентству Reuters Морин Силкофф, президент Канадской ассоциации адвокатов по делам беженцев.

По канадским законам, в течение полугода парламент Канады и конгресс США могут обжаловать подобное постановление. Иммиграционные власти США пока не комментируют это решение.