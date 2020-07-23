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23.07.2020 12:39
Рубрика: Спорт

КДК РФС засчитал "Сочи" второе техническое поражение

Текст: Максим Домчев

Футбольному клубу "Сочи" засчитано техническое поражение за неявку на матч 30-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" со счетом 0:3.

"Тамбов" сохранил место в РПЛ после технического поражения "Сочи"

Как стало известно "РГ", такое решение было принято на состоявшемся заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. По остальным матчам тура решения будут приняты в четверг.

Это техническое поражение стало для "Сочи" вторым подряд. Из-за заболевания коронавирусом команда также не смогла принять участия в матче 29-го тура против "Тамбова".

В итоге самарцы набрали 31 очко, догнав по набранным очкам "Тамбов", однако остались на 15-м месте, уступив сопернику по личным встречам. Теперь единственный шанс "Крыльев Советов" на сохранение места в РПЛ - увеличение числа участников. По данным "РГ" такое решение может быть принято уже скоро.

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