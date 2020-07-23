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23.07.2020 21:25
Рубрика: В мире

Киев требует подписания "нормандской четверкой" соглашения о прекращении огня

Текст: Ольга Онежская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованное в среду соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения в Донбассе должны подписать лидеры всех стран "нормандской" четверки. Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.

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"У нас действительно много профессионалов, которые… договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны - устойчивом прекращении огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны - Украина, Франция, Германия и РФ - подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня", - заявил Зеленский, общаясь с представителями СМИ у КПВВ "Станица Луганская".

По словам украинского президента, лидеры "нормандской четверки" подпишут соглашение, и это повысит его статус.

Фото: Иван Николаев/ТАСС
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Как пишет издание Страна.ua со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны", Зеленский так уверенно говорил о подписании документа, словно это уже было обговорено с лидерами РФ, Франции и Германии. Может быть, так и есть, хоть Москва всегда и настаивала на том, что не является стороной конфликта, отмечает канал. Однако если таких договоренностей нет, то заявление украинского лидера можно считать попыткой сорвать вступление в силу 27 июля согласованных договоренностей о прекращении огня и обвинить в этом российскую сторону.

Напомним, что в среду контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Новые договоренности должны вступить в силу 27 июля и, как сообщил полпред ЛНР в контактной группе, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, будут действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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