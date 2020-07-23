Киев требует подписания "нормандской четверкой" соглашения о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованное в среду соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения в Донбассе должны подписать лидеры всех стран "нормандской" четверки. Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.

"У нас действительно много профессионалов, которые… договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны - устойчивом прекращении огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны - Украина, Франция, Германия и РФ - подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня", - заявил Зеленский, общаясь с представителями СМИ у КПВВ "Станица Луганская".

По словам украинского президента, лидеры "нормандской четверки" подпишут соглашение, и это повысит его статус.

Как пишет издание Страна.ua со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны", Зеленский так уверенно говорил о подписании документа, словно это уже было обговорено с лидерами РФ, Франции и Германии. Может быть, так и есть, хоть Москва всегда и настаивала на том, что не является стороной конфликта, отмечает канал. Однако если таких договоренностей нет, то заявление украинского лидера можно считать попыткой сорвать вступление в силу 27 июля согласованных договоренностей о прекращении огня и обвинить в этом российскую сторону.

Напомним, что в среду контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Новые договоренности должны вступить в силу 27 июля и, как сообщил полпред ЛНР в контактной группе, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, будут действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.