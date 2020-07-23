Новости

Утверждено обвинение по делу бывшего вице-президента "Роснефти" о растрате 21:57
В галерее "Ковчег" открылась выставка "Искусство как область свободы" 21:51
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица 21:43
Диспетчерам дали реальные сроки по делу о крушении Falcon с главой Total 21:31
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета до МКС 21:30
Киев требует подписания "нормандской четверкой" соглашения о прекращении огня 21:25
В Подмосковье с 31 июля разрешили проведение досуговых мероприятий 21:23
ВОЗ указала на опасность ночных клубов 20:59
Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО снизилась на 7% 20:59
Роскосмос: Сверхлегкая ракета будет создана в России к 2024 году 20:49
В Сети пройдет премьера фильма о витебских авангардистах Шагале и Малевиче 20:36
В Волгограде суд вынес приговор 60-летнему педофилу-рецидивисту 20:34
В шоколаде найдены полезные для сердца вещества 20:05
Ученые доказали, что морской окунь не накапливает вредный пластик 19:58
В центре Калининграда обезвредили противопехотную мину 19:36
Мэр Краснодара рассказал о формате школьных линеек 1 сентября 19:19
РФ ждет от Киева разъяснений по противоречащему "Минску" постановлению Рады 18:56
Кадыров объяснил происхождение его фото с двумя пулеметами 18:52
Мэр Портленда пострадал от слезоточивого газа на демонстрации 18:44
Porsche и Volkswagen отзывают автомобили в России 18:40
Захарова: США не предоставляют РФ список заключенных россиян 18:35
Блогер разобрал самый дорогой УАЗ "Патриот". Качество удивило 18:20
Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора 18:16
Северный флот покажет в День ВМФ всплытие подлодки и высадку морпехов 17:58
В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
23.07.2020 21:40
Рубрика: Спорт

Попал на обложку

Форвард "ПСЖ" Мбаппе стал лицом игры FIFA 21
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)
Нападающий сборной Франции по футболу и клуба "ПСЖ" Килиан Мбаппе попал на обложку футбольного симулятора FIFA 21.

Эксперты отмечают, что 21-летний француз стал самым молодым лицом FIFA за всю историю.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Чемпионат России по футболу стартует 8-9 августа

Такое внимание к Мбаппе неслучайно. Два последних сезона он становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции, а трансферная стоимость форварда оценивается в 180 миллионов евро.

Фото Мбаппе появится на обложке обычного издания, Champions Edition и Ultimate Edition. Новая версия одной из популярнейших игр в мире выйдет 9 октября этого года.

Сам форвард "ПСЖ" рассказал журналистам, что очень горд выбором производителей игры:

- Я большой поклонник этого симулятора и всегда нахожу время, чтобы сыграть виртуальный матч с партнерами по клубу или сборной.

Кроме того, Мбаппе прокомментировал слухи о своем возможном уходе из парижского клуба в мадридский "Реал".

"Я играю в "Пари Сен-Жермен" уже четвертый год. Это важный и юбилейный год для клуба. Что бы ни случилось, я буду здесь дальше. Постараюсь принести трофеи в мою команду и приложить для этого все усилия", - приводит слова Мбаппе BeIN Sports.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен"

Главное сегодня

Ростуризм предложил упростить правила субсидирования туроператоров
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Диспетчерам дали реальные сроки по делу о крушении Falcon с главой Total
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета до МКС
Полиция Полтавы: Захвативший полицейского мужчина освободил заложника
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус