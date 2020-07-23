Нападающий сборной Франции по футболу и клуба "ПСЖ" Килиан Мбаппе попал на обложку футбольного симулятора FIFA 21.

Эксперты отмечают, что 21-летний француз стал самым молодым лицом FIFA за всю историю.

Такое внимание к Мбаппе неслучайно. Два последних сезона он становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции, а трансферная стоимость форварда оценивается в 180 миллионов евро.

Фото Мбаппе появится на обложке обычного издания, Champions Edition и Ultimate Edition. Новая версия одной из популярнейших игр в мире выйдет 9 октября этого года.

Сам форвард "ПСЖ" рассказал журналистам, что очень горд выбором производителей игры:

- Я большой поклонник этого симулятора и всегда нахожу время, чтобы сыграть виртуальный матч с партнерами по клубу или сборной.

Кроме того, Мбаппе прокомментировал слухи о своем возможном уходе из парижского клуба в мадридский "Реал".

"Я играю в "Пари Сен-Жермен" уже четвертый год. Это важный и юбилейный год для клуба. Что бы ни случилось, я буду здесь дальше. Постараюсь принести трофеи в мою команду и приложить для этого все усилия", - приводит слова Мбаппе BeIN Sports.