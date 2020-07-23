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23.07.2020 07:47
Рубрика: Общество

Китай планирует запустить беспилотный зонд на Марс 23 июля

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китай планирует запустить в четверг беспилотную ракету-носитель "Чанчжэн-5" на Марс с целью продемонстрировать свои новейшие технологические разработки в части освоения космоса. Ожидается, что "Чанчжэн-5", который отправится из Центра космического запуска Вэньчан, расположенного в южной островной провинции Хайнань, выведет на орбиту зонд. Он может достичь Марса в феврале, где он попытается развернуть марсоход для исследования планеты, сообщает Reuters.

Фото: iStock
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Аппарат пролетит 480 миллионов километров, прежде чем достигнет Красной планеты. Китайские эксперты ранее запланировали миссию с 23 июля по 5 августа, так как Марс и Земля будут находиться в идеальном положении от Солнца, что сократит время в пути и расход топлива.

В ходе миссии - "Тяньвэнь-1" или "Вопросы к небу", эпитета из китайского стихотворения, написанного два тысячелетия назад, китайский аппарат облетит орбиту, совершит посадку и развернет марсоход на поверхности планеты. Главной целью миссии является поиск возможных признаков жизни на Марсе. На борту китайского зонда будет находиться несколько научных приборов для наблюдения за атмосферой и поверхностью планеты в поисках признаков воды и льда.

Несколько космических кораблей - американский, европейский и индийский - в настоящее время либо вращаются вокруг Марса, либо находятся на его поверхности с другими выполняемыми или запланированными миссиями. В понедельник Объединенные Арабские Эмираты запустили свою собственную миссию на Марс, в состав которой входит орбитальный аппарат для изучения атмосферы.

Соединенные Штаты будут в ближайшие месяцы планируют оправить зонд, который развернет на Марсе марсоход под названием Perseverance, самый большой и самый тяжелый аппарат, отправленный когда-либо на Красную планету. Проект должен получить в ближайшее время одобрение руководства Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

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