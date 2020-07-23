Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса

Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала с космодрома Вэньчан на юге КНР. Как сообщило Центральное телевидение страны, зонд успешно вышел на заданную орбиту примерно через 36 минут после начала полета.

Напомним, что главной целью миссии является изучение поверхности Красной планеты, состава ее почвы и особенностей атмосферы, климатических условий, а также поиск воды и следов жизни. В случае успеха зонд направит полученные данные на Землю уже в 2021 году.

Общий вес "Тяньвэнь-1" достигает пяти тонн, из которых 1,3 тонны - вес спускаемого модуля, а 3,7 тонны - вес орбитальной станции. Ожидается, что зонду понадобится семь месяцев, чтобы достичь Марса. Сначала аппарат должен выйти на высокоэллиптическую орбиту с периодом полного оборота около 10 дней, после он будет совершать маневры для перехода на полярную орбиту Марса, а затем снова сменит ее на новую промежуточную орбиту.

Таким образом, до совершения посадки спускаемого модуля в марсианской Равнине Утопия зонд пробудет на орбите Марса почти три месяца.