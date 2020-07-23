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23.07.2020 09:24
Рубрика: В мире

Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса

Текст: Диана Ковалева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала с космодрома Вэньчан на юге КНР. Как сообщило Центральное телевидение страны, зонд успешно вышел на заданную орбиту примерно через 36 минут после начала полета.

Фото: iStock
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Напомним, что главной целью миссии является изучение поверхности Красной планеты, состава ее почвы и особенностей атмосферы, климатических условий, а также поиск воды и следов жизни. В случае успеха зонд направит полученные данные на Землю уже в 2021 году.

Общий вес "Тяньвэнь-1" достигает пяти тонн, из которых 1,3 тонны - вес спускаемого модуля, а 3,7 тонны - вес орбитальной станции. Ожидается, что зонду понадобится семь месяцев, чтобы достичь Марса. Сначала аппарат должен выйти на высокоэллиптическую орбиту с периодом полного оборота около 10 дней, после он будет совершать маневры для перехода на полярную орбиту Марса, а затем снова сменит ее на новую промежуточную орбиту.

Таким образом, до совершения посадки спускаемого модуля в марсианской Равнине Утопия зонд пробудет на орбите Марса почти три месяца.

В мире Восточная Азия Китай Общество Космос Исследование Марса

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