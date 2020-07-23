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23.07.2020 23:37
Рубрика: Общество

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Космический грузовик долетел до МКС за три часа с небольшим
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Столичный выпуск № 162(8216)
Вчера в 17.26.22 мск с космодрома Байконур к Международной космической станции отправился космический грузовик "Прогресс МС-15". Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала строго по расписанию, и уже через считаные минуты корабль штатно отделился от третьей ступени, взяв курс на орбиту.

Грузовик полетел к МКС сверхбыстрым экспрессом - всего за 3 часа 19 минут. Он лишь дважды обогнул Землю. Это пятый полет "Прогресса" по такой двухвитковой схеме. Прежде использовалась либо стандартная двухсуточная, предусматривающая 34 витка вокруг Земли, либо укороченная четырехвитковая, полет по которой занимает примерно шесть часов.

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"Прогресс МС-15" пристыковался к станции по графику и в автоматическом режиме. На его борту находится 2,6 тонны грузов, в том числе более 600 кг топлива для дозаправки и 420 кг воды, баллоны с кислородом и т. д. Так что обитателям "звездной коммуналки" придется изрядно попотеть, разгружая корабль.

Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.

Между тем

В Центре подготовки космонавтов проходят совместные тренировки нового экипажа МКС, в который входят россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублеры - Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай. Старт намечен на октябрь.

Накануне погружений в гидролаборатории Рыжиков и Кудь-Сверчков провели примерку скафандров "Орлан". Они отрабатывают типовые операции внекорабельной деятельности и целевые задачи, запланированные программой выхода в открытый космос. А кроме того, готовятся к выполнению сложной научной программы.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Накануне состоялась еще одна "церемония": примерка полетной одежды, в которой космонавты будут работать на станции. Шьют одежду всегда персонально для каждого. Специалисты вплоть до сантиметра высчитывают длину рукава, штанин, штрипок. По желанию космонавта на комбинезон или футболку можно изготовить шеврон с эмблемой экипажа или экспедиции, его родного города, университета, в котором обучался.

Общество Космос Запуски "Союзов"

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