К запущенной несколько дней назад туристической платформе бронирований по России RussPass присоединился туроператор TUI. Проект изучают другие туроператоры. Сервис они рассматривают как еще одну возможность для продвижения турпродукта.

Платформу RussPass разработали совместно министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и правительство Москвы. Сервис должен объединить различные предложения для туристов - от готовых туров до возможности забронировать номера в отелях, авиабилеты, такси, экскурсии. То есть, по сути, с его помощью турист сможет сам собирать путешествие. В Ростуризме развитие различных информационных сервисов рассматривают как позитивный процесс, способствующий продвижению внутреннего туризма. При этом ведомство развивает свой портал Russia.Travel.

Туроператоры в RussPass не видят конкурента и готовы использовать сервис. "Площадка дает нам дополнительные возможности продвижения как туроператора внутреннего и въездного туризма", - пояснил "РГ" представитель TUI. В туркомпании этот проект назвали хорошим примером сотрудничества органов власти с бизнесом. Сейчас TUI разместил на платформе свои экскурсионные туры по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Калининграду и другим городам.

В компании Tez Tour также рассматривают RussPass в качестве дополнительного маркетингового инструмента для стимулирования продаж. В пресс-службе туроператора отметили, что пока изучают проект.Как пояснил представитель RussPass, сейчас идет активное взаимодействие со многими представителями турбизнеса, для интеграции новых партнеров оптимизируется внутренняя инфраструктура.

Туроператорам будет выгодно продвигать через единую платформу новые эксклюзивные туры по России

Между тем конкуренция у туроператоров с платформой все же будет, считает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. "Наплатформе RussPass имеет смысл продвигать только новые эксклюзивные туры, которые нельзя разобрать и продать по частям", - говорит эксперт. После пандемии коронавируса отели стали охотнее продавать номера непосредственно туристам, а туроператорам преференций давать не хотят. В итоге готовые туры зачастую оказываются дороже, чем путешествия, организованные самостоятельно, поясняет она. То есть RussPass тоже теснит туроператоров. Но платформа будет востребована, скорее, туристами в возрасте до 30 лет. А вот старшее поколение все так же станет покупать готовые туры, замечает Дехтярь.