Платформу RussPass разработали совместно министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и правительство Москвы. Сервис должен объединить различные предложения для туристов - от готовых туров до возможности забронировать номера в отелях, авиабилеты, такси, экскурсии. То есть, по сути, с его помощью турист сможет сам собирать путешествие. В Ростуризме развитие различных информационных сервисов рассматривают как позитивный процесс, способствующий продвижению внутреннего туризма. При этом ведомство развивает свой портал Russia.Travel.
Туроператоры в RussPass не видят конкурента и готовы использовать сервис. "Площадка дает нам дополнительные возможности продвижения как туроператора внутреннего и въездного туризма", - пояснил "РГ" представитель TUI. В туркомпании этот проект назвали хорошим примером сотрудничества органов власти с бизнесом. Сейчас TUI разместил на платформе свои экскурсионные туры по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Калининграду и другим городам.
В компании Tez Tour также рассматривают RussPass в качестве дополнительного маркетингового инструмента для стимулирования продаж. В пресс-службе туроператора отметили, что пока изучают проект.Как пояснил представитель RussPass, сейчас идет активное взаимодействие со многими представителями турбизнеса, для интеграции новых партнеров оптимизируется внутренняя инфраструктура.
Между тем конкуренция у туроператоров с платформой все же будет, считает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. "Наплатформе RussPass имеет смысл продвигать только новые эксклюзивные туры, которые нельзя разобрать и продать по частям", - говорит эксперт. После пандемии коронавируса отели стали охотнее продавать номера непосредственно туристам, а туроператорам преференций давать не хотят. В итоге готовые туры зачастую оказываются дороже, чем путешествия, организованные самостоятельно, поясняет она. То есть RussPass тоже теснит туроператоров. Но платформа будет востребована, скорее, туристами в возрасте до 30 лет. А вот старшее поколение все так же станет покупать готовые туры, замечает Дехтярь.