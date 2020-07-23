В мире
23.07.2020 14:49
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив и угрозы в СМИ

Уделять более пристальное внимание работе на информационном поле потребовал от всех ответственных лиц, включая собственную администрацию, президент Беларуси, выразив крайнюю озабоченность отсутствием реакции, по его словам, на "деструктив не только в интернете, но и в традиционных СМИ". Об этом он заявил на совещании с руководством экономического блока страны, передает пресс-служба главы государства.
Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
БЕЛТА

"Конечно, меня удивляет в последнее время работа администрации президента, пресс-секретаря", - признался Лукашенко, предложив и спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой тоже "пристальнее посмотреть" на ситуацию в медийном пространстве.

Фото: БЕЛТА
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С традиционной запальчивостью президент предложил оппозиционным авторам "сменить пластинку" и отправиться в поле, где сегодня идет борьба за урожай. "Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. Расскажите об этих простых людях - работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям".

Выполнять свои обязанности, а не ждать тех или иных специальных указаний потребовал Лукашенко от своих подчиненных. "Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности. Не можете - скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься", - предупредил он.

Острие критики направил глава государства и в адрес правительства, МИД, возмутившись, в частности, тем, что, по его мнению, все "сидят и ждут команды президента". А в это время "зарубежные голоса" призывают к массовым беспорядкам. "Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - задал вопрос белорусский руководитель.

Он обратил внимание на необходимость принимать в подобных случаях соответствующие меры, несмотря на предвыборный период: "Не надо ждать конца электоральной кампании. Выдворяйте, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - рекомендовал президент, предупредив, что повторять свое отношение к данной ситуации больше не будет.

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