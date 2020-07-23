Лукашенко сформулировал ключевую задачу для органов власти

На решение актуальных для белорусского общества задач, в число которых Александр Лукашенко включил "заработную плату, занятость и цены", нацелил исполнительную власть глава государства. Об этом президент заявил 23 июля на совещании с руководством экономического блока страны, сообщает его пресс-служба.

Обращаясь к членам правительства, он отметил, что нельзя упустить из виду важнейшие вопросы, от которых зависит повседневная жизнь людей. "Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания", - пояснил свою позицию белорусский лидер.

Социально ориентированная политика, в центре которой человек, по его словам, была и останется центральным звеном при принятии любого решения. Глава государства, по его словам, "внимательно изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей" и вынужден был констатировать, что "разительных результатов и успехов в этой работе пока не увидел".

Правда, уточнил он, в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Однако, добавил Лукашенко, "доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работ".

Касаясь положения на рынке труда, оратор дал понять, что руководству страны "удалось не допустить катастрофы - скатывания в яму безработицы". Однако, по его мнению, занятость в экономике должна обеспечиваться "устойчивой и эффективной работой предприятий, а не тем, что они порой искусственно удерживают или содержат людей".

Определенный оптимизм вызывает у руководства РБ ситуация в аграрном секторе страны. "В сельском хозяйстве - небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси", - сообщил президент. А это, по его прогнозам, дает основания рассчитывать на солидные доходы от экспортных поставок. "У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств", - убежден Лукашенко.

Особое внимание уделил он и на необходимость более активной работы с населением. "Всем надо идти к людям, объяснять, рассказывать о своей политике. Кто не хочет, не надо, обойдемся без вас. Но наша работа, всех государственных служащих, - идти к людям и разговаривать с ними", - подчеркнул президент, уточнив, что во время избирательной кампании от граждан уже получено огромное количество инициатив и пожеланий.

"Этот мощный канал обратной связи экономическим службам всех уровней следует использовать в своей повседневной работе, - акцентировал внимание Лукашенко. - Все, о чем говорили люди, то распоряжение, которое я подписал по результатам мониторинга настроения людей, должно быть безукоризненно исполнено".