Матвиенко: По итогам сентябрьских выборов сменятся 5-7 сенаторов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что по итогам Единого дня голосования в сентябре палату могут покинуть пять-семь сенаторов.

"Предположительно, порядка пяти-семи сенаторов могут закончить свою работу, по предварительным данным", - сказала она в четверг на пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты.

При этом Матвиенко подчеркнула, что лишь высказывает предположение, поскольку решения о наделении сенаторскими полномочиями принимают губернаторы и депутаты региональных законодательных собраний.

"Это надо спрашивать у них", - добавила глава Совфеда.

Напомним, Совет Федерации состоит из 170 членов, половина представляет исполнительную власть регионов, половина - законодательную. Решения о наделении сенаторскими полномочиями принимают губернаторы в течение трех дней с момента вступления в должность и законодательные собрания на первом заседании после формирования нового состава.