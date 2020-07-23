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23.07.2020 13:57
Рубрика: Власть

Матвиенко против отмены "дня тишины" перед выборами

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что "день тишины" перед выборами надо оставить в избирательном законодательстве. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты, отвечая на вопрос "Российской газеты".

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"Я против исключения "дня тишины" из избирательного законодательства, его надо сохранить", - сказала она.

Глава Совфеда считает, что кандидатам и партиям дается достаточно времени на агитацию, а у избирателей должна быть возможность спокойно обдумать свой выбор накануне дня голосования.

Кроме того, отметила Матвиенко, "день тишины" нужен избирательным комиссиям, чтобы подготовиться к решающему дню кампании, ни на что не отвлекаясь.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации

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