Матвиенко против отмены "дня тишины" перед выборами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что "день тишины" перед выборами надо оставить в избирательном законодательстве. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Я против исключения "дня тишины" из избирательного законодательства, его надо сохранить", - сказала она.

Глава Совфеда считает, что кандидатам и партиям дается достаточно времени на агитацию, а у избирателей должна быть возможность спокойно обдумать свой выбор накануне дня голосования.

Кроме того, отметила Матвиенко, "день тишины" нужен избирательным комиссиям, чтобы подготовиться к решающему дню кампании, ни на что не отвлекаясь.