Матвиенко: РФ готова сотрудничать с США при любом американском лидере

Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном при любом президенте США, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты.

"Россия готова выстраивать взаимовыгодные отношения сотрудничества с США с любым президентом", - сказала она, добавив, что российско-американский диалог важен для обеспечения глобальной безопасности и стабильности.

Спикер напомнила, что в России многие надеялись на улучшение отношений с США после прихода администрации Дональда Трампа, "но этого не произошло". "Русофобские настроения только нагнетались, были разрушены многие международные договора", - констатировала глава Совфеда.

Матвиенко добавила, что если кандидат в президенты США Джо Байден во главу угла ставит нагнетание русофобии, то это уход от решения тех острых вопросов, которые есть в самих Штатах.

Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре. На этот пост претендуют действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.