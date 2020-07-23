Матвиенко: Сенаторы настроены поддержать закон о многодневном голосовании

В Совете Федерации склонны одобрить закон о многодневном голосовании на выборах разного уровня. Об этом заявила на пресс-конференции спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Как вы знаете, Госдума уже приняла закон о такой возможности - голосовать не более трех дней. И настроение сегодня и комитета, и членов Совета Федерации - поддержать этот закон. Я думаю, что он завтра будет поддержан", - сказала она.

По мнению спикера, норма о многодневном голосовании удобна избирателям, в чем она лично убедилась в ходе плебисцита по поправкам к Конституции РФ.

При этом глава Совфеда отметила, что принятие этого закона потребует дальнейших уточнений нормативной базы. В частности, надо позаботиться о членах участковых избирательных комиссий (УИК), может быть, увеличить их численность и пересмотреть порядок оплаты труда.

Кроме того, добавила Валентина Матвиенко, необходимо подумать о местах организации избирательных участков, чтобы при многодневном голосовании не создавать помех работе учреждений, в помещениях которых работают УИКи.

Закон о многодневном голосовании Совет Федерации рассмотрит в пятницу на заключительном заседании весенней сессии.