Матвиенко: Сенаторы настроены поддержать закон о многодневном голосовании

Новости

Во Владимирской области опровергли "двойное" заражение медика COVID-19 15:48
Песков оценил первые дни работы Дегтярева 15:46
Саудовский король успешно перенес операцию по удалению желчного пузыря 15:46
Володин посетит строящиеся больницы в Саратовской области 15:39
В Болгарии из-за антиправительственных протестов в отставку ушли 4 министра 15:37
Форум "Сильные идеи для нового времени" придаст новый импульс деловой активности в России 15:37
В Татарстане задержали группу обнальщиков, заработавших 37 миллионов 15:36
Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон станут героями странного мультика 15:31
Сергунина назвала самые популярные онлайн-сервисы для бизнеса 15:30
Американцев поразил советский шагающий экскаватор 15:29
По соцконтракту можно будет собрать ребенка в школу 15:22
Объявлена дата премьеры новых сезонов "Симпсонов" и "Гриффинов" 15:18
Госдума может до конца года отменить комиссии на оплату услуг ЖКХ 15:17
Матвиенко: По итогам сентябрьских выборов сменятся 5-7 сенаторов 15:04
Россияне стали меньше доверять искусственному интеллекту из-за пандемии 14:55
Новому Renault Duster в России быть. Компания опровергла слухи 14:53
Бомбардировщики Ту-22 провели патрулирование над Черным морем 14:52
Матвиенко: РФ готова сотрудничать с США при любом американском лидере 14:51
Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив и угрозы в СМИ 14:49
Татарстанцу вместо купленного планшета прислали соль 14:43
В Ленобласти завели дело после повреждения памятника на Дороге жизни 14:35
Более 20 домов на Среднем Урале могут лишиться спецсчетов по капремонту 14:30
Омские археологи обнаружили артефакты возрастом 12 тысяч лет 14:30
Операция по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена 14:29
Федеральные власти помогут в решении проблем Хабаровского края 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
23.07.2020 14:19
Рубрика: Власть

Матвиенко: Сенаторы настроены поддержать закон о многодневном голосовании

Текст: Галина Мисливская

В Совете Федерации склонны одобрить закон о многодневном голосовании на выборах разного уровня. Об этом заявила на пресс-конференции спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Матвиенко против отмены "дня тишины" перед выборами

"Как вы знаете, Госдума уже приняла закон о такой возможности - голосовать не более трех дней. И настроение сегодня и комитета, и членов Совета Федерации - поддержать этот закон. Я думаю, что он завтра будет поддержан", - сказала она.

По мнению спикера, норма о многодневном голосовании удобна избирателям, в чем она лично убедилась в ходе плебисцита по поправкам к Конституции РФ.

При этом глава Совфеда отметила, что принятие этого закона потребует дальнейших уточнений нормативной базы. В частности, надо позаботиться о членах участковых избирательных комиссий (УИК), может быть, увеличить их численность и пересмотреть порядок оплаты труда.

Более половины россиян готовы голосовать на выборах через интернет

Кроме того, добавила Валентина Матвиенко, необходимо подумать о местах организации избирательных участков, чтобы при многодневном голосовании не создавать помех работе учреждений, в помещениях которых работают УИКи.

Закон о многодневном голосовании Совет Федерации рассмотрит в пятницу на заключительном заседании весенней сессии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Песков оценил первые дни работы Дегтярева
Госдума может до конца года отменить комиссии на оплату услуг ЖКХ
Бомбардировщики Ту-22 провели патрулирование над Черным морем
Гражданское оружие будут отслеживать виртуально
Операция по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов