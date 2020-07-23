Медведев: Предвыборная программа ЕР должна стать народной

Председатель "Единой России", заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что предстоящие выборы станут важным этапом перед думской кампанией 2021 года.

В четверг прошло заседание бюро Высшего совета партии, на котором обсуждались предвыборные задачи, стоящие перед ЕР. Так, Медведев подчеркнул, что программа "Единой России" должна стать народной.

"Я часто провожу встречи с предпринимателями, гражданскими активистами, молодежью, врачебным сообществом. У многих есть конструктивные предложения, которые необходимо прорабатывать, в том числе совместно с органами исполнительной власти, и включать в программу", - приводит слова председателя партии пресс-служба.

Медведев также поручил "Единой России" сосредоточиться на всестороннем законодательном обеспечении поправок в Конституцию. "От "Единой России" напрямую зависит оперативное принятие необходимых законопроектов, а главное - их высокое качество", - отметил он.