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23.07.2020 17:22
Рубрика: Власть

МИД РФ освободил иностранцев от уплаты консульского сбора за визы

Текст: Диана Ковалева
После возобновления работы российских загранучреждений иностранные граждане смогут оформить визу в РФ без уплаты консульского сбора. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Еще одна тема, которая интересует многих - речь идет об оформлении визы после снятия ограничений на въезд в Россию... В настоящее время выдача виз в российских консульских учреждениях временно приостановлена, как вы знаете, на основании распоряжения правительства нашей страны от 16 марта 2020 года. После возобновления работы загранучреждений на визовом направлении иностранным гражданам будет предоставлена возможность оформить визы без взимания консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов", - заявила Захарова на брифинге.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По ее словам, получить эту услугу можно будет, если одновременно соблюдены три условия. Первое: в паспорт заявителя вклеена неиспользованная однократная или двукратная виза, срок действий которой начинается не ранее 15 марта текущего года. Второе: заявителем представлены документы, которые являются основанием для оформления визы аналогичной, либо меньшей кратности на новый срок действия. Третье: срок действия оформляемой визы истекает в течение шести месяцев после признания распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года утратившим силу.

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