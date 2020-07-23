В МИД РФ рассказали, когда россияне смогут въехать в Турцию

"Российские профильные ведомства самым внимательным образом изучают предложение Анкары (о возобновлении регулярных авиарейсов - прим. "РГ"), поскольку туризм - важнейший аспект российско-турецких отношений... С определенным оптимизмом наблюдаем за положительной тенденцией в борьбе с пандемией коронавируса в нашей стране и в Турции. По мере стабилизации обстановки, конечно, будет меняться и режим въезда и выезда из России", - цитирует Пилипсона РИА Новости.

Дипломат напомнил, что сейчас уже разрешено отправляться за границу на лечение, учебу и для посещения живущих за рубежом и нуждающихся в уходе близких родственников.

Пилипсон также выразил надежду, что поездки обязательно возобновятся, если будут соблюдены правила и требования безопасности. Решение о возобновлении авиасообщения будет принимать правительство РФ в рамках работы Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.