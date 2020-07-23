Бывший главный тренер "Зенита" из Санкт-Петербурга Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Контракт с 74-летним специалистом заключен на два года с возможностью продления.

"Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", - сказал 74-летний специалист.

Ранее он возглавлял принципиального соперника киевлян - донецкий "Шахтер", с которым восемь раз выиграл чемпионский титул. Также на его счету победа в Кубке УЕФА.