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23.07.2020 16:01
Рубрика: Спорт

Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо"

Текст: Максим Домчев

Бывший главный тренер "Зенита" из Санкт-Петербурга Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Контракт с 74-летним специалистом заключен на два года с возможностью продления.

"Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", - сказал 74-летний специалист.

Ранее он возглавлял принципиального соперника киевлян - донецкий "Шахтер", с которым восемь раз выиграл чемпионский титул. Также на его счету победа в Кубке УЕФА.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Киев)

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