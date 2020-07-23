Мишустин: Экономика России сохраняет стабильность

У России достаточно средств, чтобы финансировать достижение национальных целей развития, установленных президентом, и национальные проекты, заверил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24". "Здесь волноваться не надо", - успокоил он.

"Макроэкономическая стабильность, доходы, которые были собраны до этого во все уровни бюджета Российской Федерации, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно", - заявил глава правительства.

К концу года в Фонде национального благосостояния будет не меньше восьми триллионов рублей. Золотовалютные резервы страны тоже стабильны: сегодня это более 570 миллиардов долларов.