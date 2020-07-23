Несмотря на пандемию, экономика страны сохраняет стабильность, у России достаточно средств для реализации национальных целей развития, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В среду председатель правительства представил Госдуме отчет о деятельности кабинета министров. В эти полгода уместились и первые планы на развитие, и месяцы интенсивной борьбы с коронавирусом, а теперь стоят задачи по ускоренному восстановлению экономики.

Что такое COVID-19, Михаил Мишустин испытал на себе. В конце апреля премьер с этим диагнозом лег под наблюдение врачей. "Я не знаю, каким образом заразился коронавирусом", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24", заметив, что вирус не выбирает должности и очень опасен. Премьер также опроверг предположения, что быстро поправился: была высокая температура, и весь процесс был непростой. Огромную роль в выздоровлении, подчеркнул Мишустин, сыграли врачи. "Это был достаточно непростой процесс. Как только стал лучше себя чувствовать, вернулся сразу в рабочую обстановку", - сказал он.

Михаил Мишустин признался, что с детства очень трепетно относится к медработникам. "Потому что меня всегда окружали люди в белых халатах", - объяснил председатель правительства. Его мама долгие годы работала медицинской сестрой, среди ее подруг и знакомых было много коллег. "Я собирался даже поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль была", - рассказал премьер-министр.

Пандемия коронавируса повлияла и на те задачи, которые пришлось решать ему и его подчиненным: "было совсем непросто", когда необходимость исполнения целей Послания президента пересеклась с потребностью принимать ежедневные меры для борьбы с распространением COVID-19. "Все это было таким непростым вызовом, поэтому мне кажется, что людям судить о том, насколько получилось, но очень важно, что мы прошли этот непростой этап, наверное, одними из лучших в мире по результатам", - считает Мишустин.

Сейчас много говорят о возможности второй волны коронавируса. Ответ на этот вопрос могут дать российские ученые, но они, рассказал премьер, пока не наблюдают предпосылок для такого развития событий в нашей стране. "Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дают Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", - сказал глава правительства.

Значительные траты на борьбу с COVID-19 не столь критично отразились на финансовом состоянии страны. "Макроэкономическая стабильность, доходы, которые были собраны до этого во все уровни бюджета Российской Федерации, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно", - заверил премьер. К концу года в Фонде национального благосостояния будет не меньше восьми триллионов рублей. Золотовалютные резервы страны тоже стабильны: сегодня это более 570 миллиардов долларов.

- Поэтому здесь волноваться не надо: есть достаточные средства, чтобы обеспечить все те стратегические национальные цели, которые совсем недавно были указом президента до 2030 года обозначены, и национальные проекты, которыми мы занимаемся, - заявил Михаил Мишустин.

Золотовалютные запасы РФ стабильны, сегодня это более 570 млрд долларов

Приоритеты государства не изменились, и теперь правительству остается только одно - реализовать их. Премьер-министр понимает, что граждане о работе его правительства будут судить по конкретным показателям: по километрам построенных дорог и отремонтированным домам, по квадратным метрам сданного жилья.

- Именно эти параметры будут публично представлены после соответствующих корректировок в связи с изменением национальных целей и осенью будут утверждены. Вот по этим конкретным цифрам можно будет судить об эффективности работы как правительства, так и, собственно говоря, отраслей экономики, - сказал Мишустин.