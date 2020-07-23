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23.07.2020 11:47
Рубрика: Власть

Мишустин рассказал о своем желании стать врачом

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, что испытывает огромное уважение к врачам, которые в месяцы пандемии коронавируса для спасения людей жертвовали своим временем, общением с семьями, здоровьем и жизнями.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Он поблагодарил их за работу и признался, что очень трепетно относится к медицинским работникам. "Потому что меня всегда окружали люди в белых халатах", - объяснил глава правительства.

Его мама долгие годы работала медицинской сестрой, среди ее подруг и знакомых было много коллег. "Я собирался даже поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль была", - сказал Мишустин.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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