Мишустин рассказал о своем желании стать врачом

Премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, что испытывает огромное уважение к врачам, которые в месяцы пандемии коронавируса для спасения людей жертвовали своим временем, общением с семьями, здоровьем и жизнями.

Он поблагодарил их за работу и признался, что очень трепетно относится к медицинским работникам. "Потому что меня всегда окружали люди в белых халатах", - объяснил глава правительства.

Его мама долгие годы работала медицинской сестрой, среди ее подруг и знакомых было много коллег. "Я собирался даже поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль была", - сказал Мишустин.