Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса

Российские специалисты и ученые пока не наблюдают предпосылок для второй волны коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дают Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что в целом по стране фиксируется снижение новых заболеваний вирусом. "В Москве это примерно 0,2-0,3 процента, по стране это чуть меньше 1 процента", - привел он данные. Снижается как распространение вируса, так и его вирулентность, уточнил премьер.