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23.07.2020 23:47
Рубрика: Спорт

Если так безопаснее

МОК готов провести Игры без зрителей
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 162(8216)
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вслед за главой оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори заявил, что организация рассматривает вариант проведения Олимпиады в следующем году без зрителей.
Фото: EPA
МОК не видит причин еще раз переносить или отменять Игры в Токио

- Я хочу, чтобы Олимпийские игры состоялись в безопасных условиях для всех в мире, - приводит слова Баха сайт японской телекомпании NHK. - Мы должны подготовить различные сценарии проведения соревнований. Никто не хочет, чтобы Игры прошли при пустых трибунах, но мы готовы принять меры для того, чтобы провести соревнования в безопасной среде.

Глава МОК отметил, что спортсмены сейчас находятся в очень непростой ситуации. Ведь они не знают, когда им выходить на пик формы. Поэтому Бах отметил, что отрицательно относится к возможной дальнейшей отсрочке Игр. "Я полон решимости провести Олимпийские игры в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, - подчеркнул Томас Бах.

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