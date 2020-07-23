Названа самая популярная приставка, которую россияне покупают на AliExpress

Спрос на товары для геймеров на маркетплейсе AliExpress вырос во втором квартале 2020 года в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Самыми популярными товарами оказались консоли Sony PlayStation 4 Pro 1 Tb и PlayStation 4 Slim 1 Tb GOW + TLOU + DG. Следом за ними идет Xbox Obe S 1Tb.

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Кроме того, большим спросом пользуются карты пополнения виртуального счета в PlayStation Store.

На рост интереса к геймерским товарам повлияло введение режима самоизоляции, а также скорая смена поколения игровых приставок - в ближайшее время мир ждет анонса новых PlayStation и Xbox.

Показали рост и другие категории - например, аксессуары, куда традиционно входят игровые джойстики.